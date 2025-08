Novi zapleti v sodnem procesu Diego Armando Maradona.

Odvetnika argentinskega zdravnika Francisco Oneto in Julio Rivas sta uradno zahtevala izločitev sodnikov Alberta Gaiga in Pabla Rolona iz celotnega sodnega procesa zaradi "strahu pred pristranskostjo in pomanjkanja nevtralnosti". Pred tem je njegova odvetniška pisarna že izločila sodnico Juliete Makintach, ker je sodelovala v dokumentarnem filmu z naslovom Božja pravičnost.

Sodni proces zoper osmih zdravstvenih oseb, ki jih bremeni odgovornost za smrt legendarnega argentinskega nogometaša Maradone, se je začel 11. marca, a so ga nato prekinili.

Foto: Guliverimage

Med obtoženimi so poleg osebnega zdravnika Maradone še dva psihologa, zdravnik, medicinski sestri ter medicinski koordinator zdravstvene zavarovalnice. Vsi obtoženi so že zanikali krivdo, če bodo spoznani za krive pa jim grozi do 25 let zaporne kazni.

Legendarni argentinski nogometni virtuoz Maradona je umrl 25. novembra 2020. Po ugotovitvah mrliških oglednikov naj bi pred smrtjo preživljal 12-urno agonijo, med katero se je v njegovih pljučih in trebuhu kopičila voda. Obdukcija je pokazala, da je imel v organih štiri in pol litra vode, ki se je začela nabirati že nekaj dni pred smrtjo.

Forenzik Carlos Mauricio Cassinelli je na sojenju pojasnil, da Maradonova smrt ni bila nenadna ali nepričakovana. Njegovo srce je ob smrti tehtalo dvakrat več od običajnega, zaradi česar bi moral biti deležen ustreznejše zdravstvene oskrbe. Cassinelli je poudaril, da njegovo stanje ni bilo primerno za domačo oskrbo, preiskovalci pa trdijo, da je pri njegovem zdravljenju prišlo do resnih napak. Foto: Reuters

Maradona velja za enega najboljših nogometašev vseh časov. Bil je kapetan argentinske izbrane vrste na zmagovitem svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986. Na klubskem prizorišču je v domovini igral za Argentinos Juniors, Boca Juniors in Newell's Old Boys, v Španiji za Barcelono in Sevillo, v Italiji pa za Napoli. Po njegovi zaslugi je Napoli osvojil svoja dva uvodna naslova italijanskega prvaka v sezonah 1986/87 in 1989/90 ter pokal Uefa v sezoni 1988/89.