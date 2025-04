Dalma Maradona, ena izmed hčera Diega Maradone je v torek pričala na sojenju sedmim zdravstvenim delavcem, obtoženim malomarnosti pri smrti nogometnega velikana, in sobo, v kateri je bil njen oče leta 2020 hospitaliziran na domu, opisala kot "gnusno" in "smrdečo po urinu".

Hči svetovnega nogometnega prvaka iz leta 1986 z Argentino je dejala, da so njo in njene brate in sestre zavajali zdravniki, ki so zdravili njihovega očeta: "Obljubili so nam hospitalizacijo na domu, ki se nikoli ni zgodila." Najstarejša od petih otrok nekdanjega argentinskega kapetana je bila prva med njimi, ki je pričala na sodišču: "Prisilili so nas, da smo verjeli v nekaj, kar se nikoli ni zgodilo. Prevarali so nas na najbolj krut način."

Poudarila je tudi, da ustanova domače hospitalizacije ni bila primerna: "Smrdelo je po urinu, postelja je bila ostudna. Tam je bilo prenosno stranišče. Na oknih je bila plošča, da je preprečila svetlobo. Ničesar ni bilo. Bilo je grozno. Kuhinja je bila odvratna."

Spomnila se je tudi, da so po operaciji hematoma nevrokirurg Leopoldo Luque, psihiatrinja Agustina Cosachov in psiholog Carlos Díaz (trije od obtožencev, ki jih je identificirala kot "očetove zdravnike") predlagali hospitalizacijo na domu, saj Maradona ni želel ostati v bolnišnici: "Imeli smo tri možnosti – prostovoljna hospitalizacija, prisilna hospitalizacija in hospitalizacija na domu. Dejali so, da je hospitalizacija na domu edina možnost. Obljubili so nam 24-urni nadzor medicinskih sester, ki bodo spremljale njegov krvni tlak in mu dajale zdravila."

Sedmim zdravstvenim delavcem, vključno z nevrokirurgom in psihiatrinjo, sodijo, ker niso zagotovili ustrezne oskrbe, grozi pa jim najvišja kazen 25 let zapora. Pomanjkljivosti Maradonine domače oskrbe so eden ključnih dokazov tožilstva proti obtožencem.