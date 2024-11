Diego Armando Maradona bo dobil spominski park

Slavni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona bo v središču Buenos Airesa dobil spominski park. V ta namen so njegovi otroci ustanovili fundacijo, projekt naj bi dokončali do naslednjega leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Radi bi, da bi bil naš oče blizu svojim navijačem, ter omogočili vsem, ki to želijo, da se spomnijo nanj in mu prinesejo cvet," je projekt predstavila Dalma Maradona, hčerka Diega Maradone. Projekt vodijo Dalma Maradona in še štirje otroci Diega Maradone.

Spominski park, ki bo stal v turističnem delu mesta Puerto Madero, so poimenovali M10 Memorial, velik bo tisoč kvadratnih metrov. Vstop bo prost, tistim, ki bodo pomagali z donacijami fundaciji, pa bodo omogočili, da bodo na spominski zid lahko prilepili svojo fotografijo.

Kot je še pojasnila hčerka, želijo na ta način počastiti velikega nogometaša in ohraniti njegovo dediščino.

Štiri leta od smrti

Maradona je umrl novembra 2020, le dva tedna po možganski operaciji. Vzrok smrti nogometaša, ki se je vse življenje boril z različnimi odvisnostmi, je bil zastoj srca, toda še vedno poteka sodna preiskava, ali je bila smrt takrat 60-letnega Maradone tudi posledica zanemarjanja in slabe strokovne oskrbe njegove zdravniške ekipe.