Dražba Maradonove zlate žoge ustavljena

Dražba ukradene zlate žoge, ki jo je leta 1986 prejel argentinski nogometni virtuoz Diego Armando Maradona, je ustavljena. Tako je odločilo pritožbeno sodišče v Versaillesu in s tem zavrnilo odločitev sodišča prve stopnje, ki je dovolilo nadaljevanje dražbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče je tako ugodilo pritožbi obeh Maradonovih hčera, ki trdita, da je zlata žoga last družine Maradona in je tako ni mogoče prodati na dražbi. Zlato žogo iz leta 1986 je sodišče do končne odločitve o lastništvu zaseglo.

Maradona je sicer zlato žogo prejel kot najboljši igralec svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986. Lovorika je bila dolga leta pogrešana, saj naj bi jo leta 1989 ukradli iz ene izmed bank v Neaplju, kjer je Maradona tedaj igral za tamkajšnji klub Napoli. Leta 2016 jo je na dražbi skupaj s še nekaterimi drugimi predmeti kupil trgovec s starinami, ki pa se tedaj ni zavedal, kaj naj bi sploh predstavljala. To sta šele kasneje ugotovila dva strokovnjaka za starine.

Zlata žoga sicer ni prvi dragocen predmet, povezan z Diegom Armandom Maradono, ki bi ga prodali na dražbi. Leta 2022 so Maradonov argentinski dres z omenjenega turnirja prodali za skoraj 9,3 milijona dolarjev, medtem ko so za žogo, ki se je je v četrtfinalu proti Angliji dotaknila "božja roka," pozneje istega leta iztržili za 2,4 milijona dolarjev.

Argentinski nogometaš je leta 1986 svojo reprezentanco na mundialu v Mehiki popeljal do naslova svetovnega prvaka, potem ko je ta v finalu s 3:2 premagala Zahodno Nemčijo. Maradona je umrl leta 2020 v 61. letu starosti.