Ronaldo razburil privržence Yamala, ta pa odgovoril s fotografijo!

Zvečer se bosta v finalu lige narodov udarili Španija in Portugalska, pred dvobojem pa se največ razglablja o spopadu junakov dveh različnih generacij. Pri Španiji izstopa najstniški biser Barcelone Lamine Yamal, pri Portugalski pa še vedno navdušuje in zadeva v polno 40-letni superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Portugalec je z razmišljanjem, komu bi morala letos pripasti zlata žoga, razburil navijače Yamala, 17-letni as Barcelone pa je nato odgovoril z objavo prav posebne fotografije.

Zvečer se obeta imeniten dvoboj. Pomerila se bosta junaka dveh različnih generacij, Lamine Yamal in Cristiano Ronaldo. Prvi pri 17 letih že spada med najboljše igralce na svetu, tako da spada med največje kandidate za osvojitev prestižnega priznanja zlata žoga, drugi pa navkljub 40 letom še vedno vztraja na vrhunski ravni. Je dolgoletni kapetan Portugalske, svetovni rekorder, kar se tiče nastopov in zadetkov v državnem dresu (137 golov na 220 nastopih), danes pa lahko, čeprav je že zakorakal v peto desetletje, osvoji novo lovoriko z reprezentanco!

Cristiano Ronaldo je v polfinalu dosegel zmagoviti zadetek za Portugalsko proti Nemčiji. Foto: Reuters

Ko so Ronalda na sobotni novinarski konference vprašali, ali bi si Yamal, ki je z Barcelono osvojil številne lovorike, zataknilo se mu je le v polfinalu lige prvakov proti Interju, zaslužil letošnjo zlato žogo, so besede portugalskega kapetana spravile v slabo voljo zlasti privržence Barcelone. "Če bi vprašali mene, bi moral zlato žogo osvojiti nekdo, ki je osvojil tudi ligo prvakov. Ta nagrada je izgubila na vrednosti," so odmevale besede 40-letnega Ronalda, ki so spravile v slabo voljo številne navijače mladega zvezdnika Barcelone. V javnost prevladuje občutek, da sta največja kandidata za osvojitev zlate žoge letos Ousmane Dembele in Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo: "For me, whoever wins the Ballon d'Or must be a player who won the Champions League. I think this award has lost its value." pic.twitter.com/3nZBcHWfhw — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 7, 2025

Ronaldo najboljši leta 2013, a ...

Lamine Yamal je na dan finala lige narodov objavil to fotografijo. Foto: Instagram Če bi upoštevali razmišljanje Ronalda, bi bil potem v prednosti napadalec PSG, ki je nedavno osvojil ligo prvakov, Yamal pa bi ostal brez najbolj cenjenega individualnega priznanja v svetu nogometa. Ronaldo si je zaradi svojih besed nakopal številne kritike, v katerih so prednjačili zlasti navijači Barcelone. Ronaldu so dali vedeti, kako je leta 2013 prejel zlato žogo, čeprav takrat z Realom ni osvojil lige prvakov. Tisto leto je evropski prvak postal Bayern München, njegov najboljši igralec Franck Ribery pa je na lestvici kandidatov za zlato žogo osvojil šele tretje mesto. Prehitela sta ga Ronaldo in Lionel Messi.

Kako pa se je na besede Ronalda odzval Yamal? Motivacije za dobro predstavo proti Španiji mu ni manjkalo že prej, zdaj pa se bo hotel še bolj dokazati. Tako je pred finalom objavil na Instagramu fotografijo iz polfinalnega dvoboja Eura proti Dembelejevi Franciji (5:4). Na njej je dosegel dva zadetka, na sliki pa proslavlja pred španskimi nogometaši. Vse skupaj je pospremil z besedami: "Rojen za to."

Finale lige narodov med Portugalsko in Španijo se bo začel ob 21. uri.