Portugalci po preobratu prvi finalisti

Nogometaši v ligi narodov bodo v prihodnjih dneh v Nemčiji določili zmagovalca četrte izvedbe tega tekmovanja. Zaključni turnir gostita Stuttgart in München. V prvem polfinalu je Portugalska z 2:1 po preobratu ugnala Nemčijo, vloga glavnega sodnika na srečanju pa je pripadala Slavku Vinčiću. V četrtek bo v Stuttgartu drugi polfinale med Španijo in Francijo.

Prvi polfinale:

Sreda, 4. junij:

V Münchnu so domači navijači na prvo priložnost svojih ljubljencev čakali le do 4. minute, ko je nevarno sprožil Leon Goretzka, a izkazal se je vratar Portugalcev Diogo Costa. Tudi naslednji nevaren napad je pripadel Elfu. V 19. minuti je do odbite žoge prišel Nico Woltemade, a še enkrat je bil na mestu Costa. Le dve minuti kasneje je dlani portugalskega čuvaja mreže spet ogrel Goretzka. Portugalci v prvem polčasu niso resneje ogrozili vrat Marca Andreja ter Stegna, ki je edini strel v okvir vrat že v uvodnih minutah brez težav zaustavil. Ekipi sta se tako na odmor odpravil poravnani.

Nemci povedli, Portugalci do preobrata

Na samem uvodu v drugi del pa lepa priložnost za Portugalce. Nuno Mendes je sprožil nevaren predložek, Cristiano Ronaldo pa je bil na drugi vratnici za las prepozen in nevarnosti za vrata ter Stegna na koncu vendarle ni bilo. V 48. minuti pa so Nemci povedli po lepi kombinaciji. Joshua Kimmich je na koncu lepo zaposlil Floriana Wirtza, ta pa je z glavo žogo spravil mimo Coste. Slavko Vinčić si je pomagal še s sistemom Var, saj se je zdelo, da je bil Woltemade tekom akcije v nedovoljenem položaju, in zadetek dokončno potrdil.

Nemci so zabili prvi, a Portugalci so pripravili preobrat. Foto: Reuters

Po nekaj mirnejših minutah pa je v 63. minuti polnem sijaju zablestel Francisco Conceicao, ki je neovirano sprožil z roba kazenskega prostora in ugnal nemočnega ter Stegna. Conceicao je vstopil le nekaj minut pred tem. Portugalci so še naprej pritiskali in pet minut kasneje zabili še drugič. Mendes je ponovno lepo zaposlil Ronalda, ki je tokrat žogo brez težav pospravil v nebranjen del mreže. Še drugič se je vmešal Var, a tudi drugič je zadetek obveljal.

Portugalci imeli več priložnosti, Nemci stresli okvir vrat

Tudi po drugem zadetku so bili Portugalci nevarnejši in Conceicao je v 81. minuti le za las zgrešil cilj. Nato pa je znova završalo med domačimi navijači, a strel Karima Adeyemija na drugi strani je bil še preveč natančen in Nemci so stresli zgolj okvir vrat. Sledilo je nekaj drame in napetosti ter vroče krvi, Vinčič pa je vse skupaj razrešil z nekaj rumenimi kartoni in igra se je lahko nadaljevala.

V 89. minuti pa dvojna bravura ter Stegna. Najprej je odbil strel Dioga Jote z bližine, nato pa z izjemno obrambo zadetek po odbitku preprečil še Conceicau. Nemci si do konca srečanja priložnosti niso več pripravili in Portugalska se je veselila uvrstitve v veliki finale.

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 15. uri v Stuttgartu, finale pa istega dne ob 21. uri v Münchnu.

Liga narodov, polfinale:

Sreda, 4. junij:

Četrtek, 5. junij:

Lestvice (skupinski del):