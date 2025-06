Preobrat v sagi Cristiana Ronalda!

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v teh dneh znova v središču pozornosti. Ne le, da se svet sprašuje, kje bo nadaljeval kariero, ampak ga v sredo čaka nov reprezentančni izziv, polfinale lige narodov proti Nemčiji! Čeprav je neuničljivi kapetan Portugalske pred tedni oznanil, kako je končal poglavje v karieri, javnost pa je bila ob teh besedah prepričana, da ima v mislih odhod iz Al Nassra, pa je očitno prišlo do preobrata. Vse več virov namreč poroča o tem, kako bo 40-letni napadalec podaljšal pogodbo z bogatim klubom iz Savdske Arabije do leta 2027.

Njegova objava na socialnih omrežjih, v kateri je po zadnjem nastopu za Al Nassr v sezoni 2024/25 zapisal, kako je s tem končal določeno poglavje v karieri, je napovedovala spremembe.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Nogometna javnost je razglabljala o tem, vse kje bi lahko nadaljeval kariero, začelo se je omenjati, kako bi lahko izbral klub, ki bo ta mesec nastopil na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. Al Nassr, ki je končal prvenstvo Savdske Arabije ''šele'' na tretjem mestu, v azijski ligi prvakov pa izpadel v polfinalu, na omenjenem spektaklu ne bo nastopil. In če držijo zadnje govorice, ki so preplavile svetovne medije, z njimi pa je postregel tudi novinarski guru za prestope Fabrizio Romano, Ronalda letos resnično ne bo na klubskem svetovnem prvenstvu. To pa zato, ker namerava podaljšati zvestobo Al Nassru.

Z okrepljenim Al Nassrom končno do naslova?

Luis Diaz se nahaja na seznamu poletnih želja Al Nassra. Foto: Reuters Pri klubu iz Rijada je že zdaj deležen astronomskih prejemkov, zdaj pa se nahaja tik pred podaljšanjem pogodbe do leta 2027. Tako bi lahko nastopal za Al Nassr vse do svojega 42. leta, pri tem pa ohranjal status najboljše plačanega nogometaša na svetu. S tem so padle v vodo tudi govorice, da bi Ronaldo resda lahko ostal v Savdski Arabiji, a prestopil k enemu izmed tekmecev, ki se pripravljajo na nastop na SP v ZDA. To sta Al Hilal in Al Ahli.

Al Nassr je za njima zaostal v prvenstvu in znova ostal brez domačih lovorik. V prihodnji sezoni pa želijo Ronaldovi vendarle prehiteti vse tekmece in se povzpeti na vrh.

Za takšen dosežek bodo potrebovali še boljši igralski kader od zdajšnjega, to pa naj bi bila tudi osrednja naloga klubskega vodstva, pri kateri naj bi se še kako upoštevala beseda CR7. Portugalec bo torej sodeloval pri dejavnosti v prestopnem roku, na seznamu želja pa ne manjka eminentnih imen. To so Kolumbijec Luis Diaz (Liverpool), Portugalec Rafael Leao (Milan), Slovak David Hancko (Feyenoord), Italijan Alessandro Bastoni (Inter) in Nemec Antonio Rüdiger (Real Madrid), ki so ga nedavno slikali v druščini legendarnega Španca Fernanda Hierra, zdajšnjega športnega direktorja Al Nassra.

Kdaj se bo poslovil? Martinez pravi ...

Cristiano Ronaldo je v sezoni 2024/25 ostal brez klubskih lovorik z Al Nassrom, je bil pa še drugič zapored najboljši strelec prvenstva Savdske Arabije. Dosegel je 25 zadetkov.

V odlični strelski formi je še vedno v dresu Portugalske, s katero se pripravljal na nov pomemben izziv, sredino polfinalno tekmo lige narodov, kjer se bo v Münchnu pomeril z Nemčijo. Na Allianz Areni, kjer so v soboto štirje njegovi rojaki (Joao Neves, Vitinha in Nuno Mendes so igrali, Goncalo Ramos ni dobil priložnosti) pomagali PSG do evropske krone, se bo skušal s Portugalsko drugič v karieri prebiti do finala lige narodov in naskakovati novo lovoriko.

Čeprav je star že 40 let, mu selektor Roberto Martinez še vedno namenja polno minutažo. Španec to opravičuje s tem, da Ronaldo že s svojo prisotnostjo, kaj šele delovno etiko, zelo pozitivno vpliva na mlajše soigralce. Izpostavil je primer Joaa Nevesa in Rodriga More, ki jima pogovori z Ronaldom, vsi nasveti in izkušnje, ki jih dobita od rekordnega strelca, še kako pomagajo na poti, da postaneta še boljša.

Kdaj pa bi se lahko Ronaldo sploh poslovil od reprezentančnega dresa in sklenil bogato kariero? Selektor Portugalske pravi, da se o tem nobenemu prav nič ne svita. "To je tako, kot da bi se pogovarjali o vremenu. Vsak ima svoje mnenje. Noben pa nima načrta, tudi sam Ronaldo ne," je dan pred polfinalno tekmo z Nemčijo povedal Martinez.

Cristiano Ronaldo ima veljavno pogodbo z Al Nassrom le še do konca meseca, a jo bo kot kaže podaljšal do leta 2027. Foto: Reuters

Kapetan Portugalske Ronaldo je tako znova v središču pozornosti, z odločitvijo, da bo vendarle podaljšal pogodbo z Al Nassrom, ta se sicer izteče konec junija, pa le ne bo strl arabskih src, ampak ostal največji as tamkajšnjega nogometnega okolja in glavni magnet prvenstva.