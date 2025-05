"Ne zgodi se vsak dan, da te obišče mama svetovne nogometne legende – Cristiana Ronalda! Hvaležni smo za obisk in prijazne besede," so v Taverni Kupljen Jeruzalem-Svetinje zapisali pod fotografijo, ki so jo delili na družbenih omrežjih. Ob tem so se ji zahvalili še za obisk in skupno fotografijo.

Poskusila slovenske specialitete

K našim južnim sosedom je pripotovala v spodbudo svojemu vnuku Cristianu Ronaldu mlajšemu, ki je prvič v dresu portugalske reprezentance do 15 let zaigral na hrvaškem memorialu Vlatka Markovića. Najprej so se pomerili z Japonci in jih premagali s 4:1, v nedeljo pa s 3:2 zmagali še proti Hrvatom, kjer je dva gola prispeval prav Ronaldov najstarejši sin.

Foto: Guliverimage Mama legendarnega nogometaša Maria Dolores dos Santos Aveiro je imela kosilo rezervirano že vnaprej, je za 24ur.com povedal šef restavracije Dino Kruhoberec, ki je pojasnil, da je gospa prišla v družbi še petih oseb, vsi pa so jedli po priporočilu natakarja. "Za predjed so jedli tatarski biftek in postržačo, nato smo jih pogostili z gobovo juho z zabljenimi ajdovimi žganci ter smetano in ocvirki, za glavno jed smo jim postregli jagnječjo zarebrnico in solato, na koncu pa so se posladkali s prleško gibanico," je dodal.

Za skupno fotografijo so jo prosili na koncu, o njej pa povedali, da je zelo prijazna in niso imeli občutka, da je bila med njimi mati enega najboljših nogometašev na svetu.

