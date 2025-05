Še nedolgo nazaj sta Cristiano Ronaldo kot tudi Lionel Messi veljala za najboljša nogometaša na svetu in skrbela za večne debate, kdo si zasluži status št. 1. Blestela sta tudi v ligi prvakov, nato pa so leta počasi naredila svoje. Drug za drugim sta zapustila Evropo in se podala na različne celine. Zdaj skušata osvajati lovorike z Al-Nassrom in Interjem iz Miamija, a pri tem nista kaj prida uspešna. Zadnji večer sta v roku nekaj ur doživela boleča poraza in izpadla iz boja za celinsko lovoriko. Portugalec je z Al-Nassrom v polfinalu azijske lige narodov izpadel proti japonskemu predstavniku Kawasaki Frontale (2:3), Argentinec pa je v polfinalu pokala prvakov Concacaf ostal praznih rok proti Vancouver Whitacaps (1:3). To se je zgodilo ravno na večer, ko se je v dresu Barcelone še enkrat več izkazal 17-letni Lamine Yamal.