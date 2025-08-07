Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
7. 8. 2025,
19.39

Osveženo pred

39 minut

krilo Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo

Četrtek, 7. 8. 2025, 19.39

39 minut

Zaradi prekratkega krila se je na Ronaldovo Georgino vsul plaz kritik

Avtor:
Sa. B.

Georgina Rodriguez | Georgina Rodriguez se je znašla pod plazom negativnih komentarjev. | Foto Guliverimage

Georgina Rodriguez se je znašla pod plazom negativnih komentarjev.

Foto: Guliverimage

Partnerka nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda je s svojo zadnjo objavo razburila številne kritike. Očitajo ji, da je krilo, ki ga je oblekla, prekratko in ni primerno za objavo na družbenih omrežjih, kjer ji sledi vrsta mladoletnih najstnic in najstnikov.

Zaradi fotografije, ki jo je objavila na omrežju Instagram, se je izbranka portugalskega reprezentanta znova znašla v središču pozornosti. Za poziranje ob bazenu je oblekla črn top in izjemno kratko krilo, ki je razkrilo več, kot so mnogi pričakovali. Celoten videz je dopolnila z rožnato torbico znamke Chanel, njena objava pa je v rekordnem času zbrala več kot 3,2 milijona všečkov.

"Prepričana sem, da Cristiano ni ponosen"

Komentarji pod fotografijami so bili deljeni. Medtem ko so jo nekateri zasuli s komplimenti, so bili drugi do nje bolj kritični. Objavo so preplavili komentarji, kot so: "Je to res potrebno?", "Tako neokusno", "Prepričana sem, da Cristiano ni ponosen, ko vidi takšne fotografije", ki so pokazali, da njena modna izbira ni bila po godu vsem.

Je fotografija, ki jo je objavila Georgina Rodriguez zaradi domnevno prekratkega krila, res neprimerna za objavo? Presodite sami:

Domnevno sporna fotografija, ki jo je Georgina objavila na družbenem omrežju Instagram. | Foto: Instagram/Georgina Rodriguez Domnevno sporna fotografija, ki jo je Georgina objavila na družbenem omrežju Instagram. Foto: Instagram/Georgina Rodriguez

Da se s kritikami ne obremenjuje in je ne prizadenejo, pa je 31-letnica zapisala v opisu, ki ga je dodala objavi: "Ničesar ne jemljem osebno, ker nič zunanjega nima moči nad mano."

Da so Georginine modne izbire med njenimi sledilci povzročile polemike, se ni zgodilo prvič. Pred kratkim je bila tarča kritikov tudi zaradi obleke brez rokavov, ki jo je nosila med obiskom bazilike v portugalski Fatimi.

Uživajmo poletje Uživajmo poletje krilo Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
