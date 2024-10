Ronaldova Georgina za štedilnikom tarča posmeha na družbenih omrežjih #video

"Pripravila bom krompirjevo omleto in z vami delila svoj recept," je v posnetku, ki ga je delila, napovedala Georgina Rodriguez.

Poglejte posnetek:

Kot je razkrila, za pripravo te jedi potrebujemo krompir, jajca, čebulo, olivno olje in sol. "Najprej olupimo in na majhne kose narežemo krompir. Nato narežemo čebulo. Moj nasvet je, da si pred tem nadenete sončna očala, da se izognete solzam," je dejala v posnetku, s čimer je na družbenih omrežjih hitro postala tarča posmeha. V nadaljevanju je celo poudarila, da ji kuhanje ne gre najbolje od rok.

Kljub temu da si je za rezanje čebule nadela sončna očala, tudi to ni pomagalo. "Niti očala znamke Chanel mi ne pomagajo," je poudarila. Narezano čebulo je nato popražila v veliki količini olivnega olja in spekla narezan krompir. Tega je pretlačila, dodala jajca in čebulo ter v ponvi oblikovala omleto. Ko jo je bilo treba obrniti, je potrebovala pomoč svojih otrok.

"Vidi se, da si prvič v kuhinji"

"Moje omlete, pripravljene z veliko ljubezni, so najboljše na svetu," je še dejala, to pa so potrdili tudi njeni otroci, ki so v posnetku povedali, da je njihova mama odlična kuharica.

S tem se sicer niso strinjali njeni sledilci, ki so se iz objavljenega posnetka in nje posmehovali. "Vidi se, da si prvič v kuhinji", "V fitnesu dviguješ 280 kilogramov uteži, zdaj pa ne zmoreš obrniti niti ponve", "Naj ti Bog pomaga", je le nekaj komentarjev njenih sledilcev, ki so se odzvali v komentarjih.

Gre za prvi kuharski recept izbranke Cristiana Ronalda, ki se na družbenih omrežjih predstavlja kot vplivnica in redno deli utrinke iz svojega zasebnega življenja. Z Ronaldom si delita štiri otroke, nogometni zvezdnik pa ima iz prejšnjega razmerja še enega sina.

Georgino poznamo kot manekenko in vplivnico. S Cristianom sta se spoznala leta 2016 v trgovini Gucci v Madridu, par pa sta postala leto kasneje. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: