Otrokom slavnega para, nogometnega velezvezdnika Cristiana Ronalda in njegove izbranke Georgine Rodriguez, je ena izmed najbolj ekskluzivnih šol na Portugalskem zavrnila vpis. Vzrok za to naj bi bili prevelika slava in medijska prepoznavnost njihovih staršev.

Devetintridesetletni Cristiano Ronaldo ter njegova izbranka, model in vplivnica Georgina Rodriguez, načrtujeta, da se bo družina po koncu nogometaševe bogate kariere preselila na Portugalsko. Natančneje v priljubljeno mesto Cascais (predel na zahodnem delu Lizbone), ki slovi po visokem standardu prebivalcev in razkošnih nepremičninah, kjer slavna družina že gradi svoj dvorec.

Po poročanju španskega AS sta želela starša svojih pet otrok vpisati v ekskluzivno šolo St. Julian. Presenetljivo njuni prošnji niso ugodili. Njune načrte o šolanju otrok na prestižni šoli so vsaj za zdaj prekrižali, saj so otroke domnevno zavrnili zaradi izjemno priljubljenih staršev.

Pri vpisu otrok na ugledno ustanovo, kamor hodijo otroci najbogatejših in najvplivnejših ljudi, tako slavna starša, ki sta prostore šole obiskala že leta 2022, nista bila uspešna. Čeprav uradni razlogi za zavrnitev izobraževalnega centra niso znani, vse kaže, da gre za svetovno slavo in prepoznavnost staršev otrok. V prenosu na televizijskem programu V+FAMA na portugalski televiziji je novinar Adriano Silva Martins povedal, da je zavrnitev Ronaldovih otrok v St. Julian delno posledica ovir, ki so jih postavili nekateri starši v centru.

Pri vpisu otrok na prestižno ustanovo Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez nista bila uspešna. Foto: Guliverimage

Na omenjeni televiziji je novinar razkril tudi, da se šola želi izogniti nezaželeni medijski pozornosti, ki bi jo pridobila ob vpisu otrok nogometnega velezvezdnika. Marsikatere starše tudi skrbi, ali lahko šola zagotovi varnost in zasebnost otrok, saj bi lahko prisotnost otrok Cristiana Ronalda ter s tem zelo povečana medijska pozornost motila njihov običajni učni proces in s tem negativno vplivala na njihovo izobrazbo.

"Nekateri starši si ne želijo, da bi šola postala nenehna medijska tarča, in se ob tem sprašujejo, ali bi to spremenilo rutino za vse učence," je še pojasnil novinar.

Šolo so ustanovili pred skoraj stoletjem

Dvojezično šolo St. Julian, ki je tudi vodilna britanska mednarodna ustanova na Portugalskem, so ustanovili leta 1932 in je v soseski Carcavelos. Skoraj stoletje stara šola se ponaša z bogato zgodovino, svoje učence pa pripravlja na svetlo prihodnost. Šolanje na ustanovi poteka po sistemu ena na ena in se osredotoča na izobraževanje na prostem, ki si ga lahko privoščijo le redki izbranci. Stroški šolnine znašajo od 11 in vse tja do 28 tisoč evrov na leto, kar za otroke Cristiana Ronalda ne bi bil prevelik zalogaj.

Cristiano Ronaldo trenutno še ne kaže znakov po hitri upokojitvi, saj na arabskem polotoku v dresu Al Nassra še vedno zabija gole in je še kako zelo pomemben člen tudi v dresu portugalske reprezentance, kjer je prikazal blesteče predstave v nedavnem tekmovanju v ligi narodov. Poleg tega, da je nedavno postal prva oseba, ki je na družbenih omrežjih presegla milijardo sledilcev, se kot športnik vsako leto znajde tudi na Forbesovi lestvici najbolje plačanih posameznikov. Njegovo premoženje ocenjujejo na približno 500–580 milijonov evrov.

Cristiano Ronaldo ima sicer pet otrok, dvojčka Eva in Mateo sta se rodila leta 2017 s pomočjo nadomestne matere, prav tako tudi njegov najstarejši otrok, sin Cristiano Jr., ki se je rodil leta 2010. Nogometaševa partnerka Georgina je rodila še dve hčeri, Alano Martino in Bello.

