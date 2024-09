Dekle, ki je nahranilo lačnega Cristiana Ronalda

Danes je Cristiano Ronaldo sinonim za uspešnega športnika, ki se kopa v denarju in uživa v bajnem življenju. Milijoni evrov na njegovem bančnem računu se kopičijo tako marljivo, da je že nekaj časa milijarder. Ogromen priliv je zaznati zlasti v zadnjih letih, ko se je preselil v Savdsko Arabijo in poskrbel za nogometno evforijo, kot je v tej deželi še ni bilo.

Že dolgo velja za najbolj prepoznavnega športnika na svetu z rekordnim številom sledilcev na socialnih omrežjih, kjer mu vsaka objava zagotovi dodatno finančno ugodje. Njegove besede zelo odmevajo v svetu, zato je iz njegovih ust še toliko bolj ganljivo in srhljivo poslušati zgodbe o tem, kaj vse je moral prestati v otroštvu, da je postal tako uspešen športnik.

Trkal na vrata in prosil za hrano

Maria Dolores dos Santos Aveiro je zelo ponosna na sina Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Sliši se skoraj nepredstavljivo, a je še kako resnično. Danes bogati in z vsem preskrbljeni Ronaldo izhaja iz revne družine s šestimi otroki. Njegov oče Jose Aveiro je omagal po številnih bitkah z alkoholom, tako da je njegovo mamo Dolores na rojstnem otoku Madeira čakalo dvojno delo. Morala je služiti denar za družino in vzgajati otroke. Ronaldo je o tem spregovoril leta 2019 v odmevnem intervjuju za ITV z britanskim novinarjem Piersom Morganom. Takrat je igral še za Juventus.

Dotaknil se je tudi obdobja, ko je prišel kot mladi najstnik v Lizbono in se pridružil Sportingu. Ko se je spomnil posebnega dogodka, so ga oblile solze. Tako boleče je bilo. V Lizboni je bil namreč sam, brez družinske podpore. In pogosto je ostajal lačen. Preprosto ni imel denarja, da bi si lahko privoščil kaj za pod zob.

Kot najstnik se je dokazoval pri Sportingu iz Lizbone. Foto: Guliverimage

"Ko sem bil star 11, 12 let, sem bil brez denarja. V Lizboni sem živel z vrstniki, ki so prihajali z različnih koncev Portugalske. Trpel sem, težko mi je bilo brez družine. Na Madeiro sem se lahko vrnil le na vsake tri mesece. Pogosto sem bil lačen. Spominjam se, kako je bila v bližini stadiona restavracija McDonald's. Vsak večer, bilo je 22.30 ali pa 23.00, smo potrkali na zadnja vrata ter jih prosili za hrano. Tam so delale gospa Edna in še dve dekleti. Bile so neverjetne. Dobili smo hamburgerje, ki jih tisti dan niso uspeli prodati. Upam, da mi bodo ljudje pomagali, da bi našel omenjena dekleta, saj so vmes zaprli to restavracijo," je pred petimi leti v intervjuju omenil Ronaldo in dodal, da bi se jim rad oddolžil za pomoč. Da bi jih rad spoznal in povabil na večerjo v Torino ali pa Lizbono, vseeno.

"Bil bi zelo srečen, če bi se to uresničilo," je še dejal Ronaldo, ki je pri Sportingu sodeloval tudi z Joaom Henriquesom, nekdanjim trenerjem Olimpije, ki je lani v Sobotnem intervjuju rade volje obujal spomine na te čase in se razgovoril tudi o nekdanjem slovitem varovancu.

Javili sta se Paula in Edna

Ni manjkalo dolgo, ko se je v eter radijske postaje Radio Renascenca javila Portugalka z imenom Paula Lesa in potrdila, da je bila ena izmed deklet, ki so pomagala Ronaldu. "Skoraj vsak večer so se pojavili pred restavracijo. Če nam je ostalo kaj hamburgerjev, nam je direktor dovolil, da jim jih lahko izročimo. Eden izmed fantov je bil Cristiano. Bil je najbolj plašen in tih med njimi," je povedala in dodala: "Zdaj mi je vse simpatično. To zgodbo sem povedala sinu, a mi ni verjel. Težko si zamisli, da je njegova mati nekoč dajala Ronaldu hamburgerje. Moj mož pa je to vedel, saj me je dostikrat prišel iskat po službi in je tam videval Cristiana," je povedala Paula, zdaj že mama dveh otrok, in priznala, da bi se zelo razveselila večerje z Ronaldom, na katerih bi z njim obujala spomine.

👏👏👏

Paula Leca has come forward to identify herself as one of the three McDonald's girls who gave Cristiano Ronaldo burgers when he used to beg for food as a child.



Sadly, she had lost contact with her former boss Edna. pic.twitter.com/COQq6aGQQu — MKnaldo7 (@MKnaldo7) September 19, 2019

Nato se je javnosti razkrila še Edna, glavna junakinja zgodbe, Ronaldo si je zapomnil le njeno ime. Izkazalo se je, da je to Edna Carina Emanuel Caldas. Za portugalski Record je dejala: "Srečna sem. To samo dokazuje, kako skromna in hvaležna oseba je Ronaldo. Kako čudovit je, da ni pozabil na takšne malenkosti, ki jih je doživel v preteklosti," je bila ganjena, da se je spomnil nanjo. "To se je zgodilo že davno. Vesela sem, da je postal tako dober nogometaš. Nikoli si ne bi mislila, da se bo toliko let pozneje spomnil name," je povedala Edna in zaupala, kako sta se pred davnimi leti tudi družila in enkrat zaklepetala ob kavi.

Ji je podaril restavracijo?

Britanski podjetnik Frank Khalid OBE je pozneje objavil na socialnih omrežjih zanimivo objavo o tem, da je Ronaldo nato resnično srečal Edno, ji poljubil roko in se ji za vse lepo, kar je storila zanj pred skoraj tremi desetletji, oddolžil s tem, da ji je podaril "največjo restavracijo na Portugalskem."

Cristiano Ronaldo: I'm still looking for a burger seller! The one who used to feed me for free, when I was poor, to return the favor to her. The seller, Caldina Caldas, replied to one of the Portuguese channels: I am very happy with him, and this attitude indicates his humility.… pic.twitter.com/w8UWpYuQba — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) July 7, 2023

Tega, ali je to res, Ronaldo ni nikoli potrdil v javnosti, niti noče o tem govoriti. Je pa srce parajoča zgodba o lačnem in revnem Ronaldu, ki je trkal na vrata McDonald'sa, zdaj pa se želi oddolžiti dekletom, ki so mu brezplačno priskrbele hamburgerje, samo še poudarila njegovo hvaležnost. In kdo ve. Glede na zajetno stanje na njegovem bančnem računu ni izključena tudi možnost, o kateri je poročal Britanec.

Zanimivo je, da je Cristiano Ronaldo dobil ime po nekdanjem filmskem igralcu in ameriškem predsedniku Ronaldu Reaganu, ki ga je oboževal njegov oče. Ker pa se je v mladosti zaradi višjih sil navezal tudi na McDonald's, bi lahko v šali rekli, da je njegovo ime povezano tudi s klovnom Ronaldom McDonaldom, sicer glavni maskoti priljubljene verige restavracij s hitro hrano. Foto: Guliverimage

Dozorel pri Unitedu, vrhunec je sledil v Madridu

Ko se je Ronaldo pri 11 letih preselil v Lizbono, mu torej ni bilo enostavno. Ni imel denarja niti družine. Ostal je sam in se moral znajti iz dneva v dan, da je preživel. Vseeno se je znal prebiti skozi najbolj občutljivo obdobje tako življenja kot nogometa, kjer je vedno najtežji prehod iz mladinske v člansko vrsto. Zmogel je vse.

Liga prvakov, najljubše tekmovanje Cristiana Ronalda, je bila ustanovljena leta 1992. Nasledila je takratni pokal državnih prvakov. Takrat je na portugalskem otoku Madeira suhljati fantič s polnim imenom Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ravno začel trenirati nogomet. Pri sedmih letih se je pridružil lokalnemu klubu Andorinha. Ko je bil star 10 let, se je v Funchalu preselil k večjemu Nationalu, pri 12 letih pa je že tako izstopal in obetal, da si je prislužil poziv Sportinga. Te priložnosti ni hotel zapraviti. Odšel je na preizkušnjo k enemu največjih portugalskih klubov. V Lizboni se je mudil tri dni, očaral zeleno-bele in se pridružil podmladku Sportinga. Foto: Guliverimage

Preskočil je vse prepreke, nato pa v dresu Sportinga blestel do te mere, da je postal eden najboljših obetavnih nogometašev ne le na Portugalskem, ampak tudi v Evropi. Začela se je zgodba o fenomenu, ki je dozorel pri Manchester Unitedu, ko pa je oblekel beli dres madridskega Reala, je dosegel vrhunec. Postal je nogometni superjunak, Ronaldomanija je začela odmevati na vseh koncih sveta, delček nje smo spomladi občutili tudi v Ljubljani.

Lahko ga imaš rad ali ne, a ...

Ronaldo si je bogastvo zgradil s pomočjo statusa enega najboljših nogometašev vseh časov. In še vedno je lačen novih rekordov in lovorik. Stremi k temu, da bi dosegel največ, kar lahko. Njegov naslednji cilj je doseči tisoč zadetkov v profesionalni karieri. Njegova skrb za telesno pripravljenost in vzdržljivost se izraža v izklesanem telesu, ki ni lahko v zgled le njegovim sovrstnikom, ki se bližajo okroglim 40 letom, ampak tudi tistim mlajšim.

Je ikona lige prvakov, največjega klubskega tekmovanja, perjanice Evropske nogometne zveze (Uefa). Še vedno je njen strelski rekorder in petkratni zmagovalec. Ko mu je prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin letos v Monte Carlu podelil predsedniško nagrado, je svet še enkrat zaploskal 39-letnemu Portugalcu, ki mu je uspela neverjetna športna pot, polna vzponov in padcev, a tudi ogromne sporočilne vrednosti, kako je, če imaš pred seboj cilj in si pripravljen zanj narediti vse, kar je v tvoji moči, vse skupaj tudi uresničljivo. Foto: Reuters

Ogromna želja po uspehu je tako velika in intenzivna, da tega ne more skrivati na igrišču in v tem pogosto pretirava. Je zelo čustven, težko prenaša neuspehe in poraze, pogosto po njegovem licu stečejo tudi solze, tako sreče kot tudi razočaranja, kar smo to poletje spremljali tudi na tekmi osmine finala Eura 2024 proti Sloveniji. Lahko ga imaš rad ali ne, a mu moraš priznati, da je resnični nogometni delavec, ki noče ničesar prepustiti naključju.