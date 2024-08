Kdo je "Michael Phelps" paralimpijskih iger?

Zorn-Hudsonova je nastopila na kar sedmih paralimpijskih igrah, prav z vsakih pa se je vrnila s kolajno. Zadnjo, bronasto, je osvojila v Atenah. Najuspešnejša je bila v Seoulu leta 1988, ko je osvojila 12 odličij, vseh 12 zlatega leska. Američanka, ki je slepa že vse od rojstva, je nastopala v kategorijah S12, SB12 in SM12.

Na igrah v Atlanti leta 1996 je kot predstavnica športnikov prebrala paralimpijsko prisego, leta 2012 je bila sprejeta v mednarodno paralimpijsko hišo slavnih, deset let pozneje pa še v ameriško olimpijsko in paralimpijsko hišo slavnih. Ob tem je dejala, da je to izpolnitev sanj, saj so prepoznali vse njeno trdo delo skozi kariero.

V Atenah počastila spomin na mamo

Po svojem zadnjem nastopu v Atenah, ko je osvojila bron, je dejala, da je to kolajna, ki si jo bo najbolj zapomnila, saj je junija 2004 zaradi raka na dojki izgubila mamo. "Vedno se je udeležila mojih tekem in težko bo, ker vem, da je tokrat ne bo tam," je dejala pred odhodom v Grčijo, kjer je nosila ameriško zastavo na zaključni slovesnosti. Povedala je, da je s tem, ko je vendarle osvojila kolajno tudi v Atenah, počastila mamo.

Večkrat je poudarjala, da so paralimpijske igre pomemben del njenega življenja: "Imela sem srečo, da sem lahko nastopala na najvišji ravni na kar sedmih paralimpijskih igrah in da je moja kariera trajala kar 34 let."

V novo leto z legendami športa

Leta 2005 je bila ob prehodu iz starega v novo leto na znamenitem newyorškem Times Squaru ena izmed osmih športnikov, ki so jih takrat počastili. Poleg nje so bili tam tudi avstralski plavalec Ian Thorpe, romunska telovadka Nadia Comaneci, liberijski nogometaš George Weah, kamerunska troskokašica Françoise Mbango Etone, kitajski skakalec v vodo Gao Min, še en izjemen atlet Felix Sanchez iz Dominikanske republike in njen rojak, telovadec Bart Conner.

V skupnem seštevku ji po številu paralimpijskih kolajn sledi Švicar Heinz Frei, ki je kolajne osvajal tako na poletnih kot zimskih igrah. Tudi po številu zlatih kolajn je Američanka krepko na vrhu, sledi pa ji norveška nordijka Ragnhild Myklebust z 22 zlatimi kolajnami.