Štirinajst slovenskih športnikov na paraolimpijskih igrah v Parizu

Na paraolimpijskih igrah, ki bodo v Parizu potekale med 28. avgustom in 8. septembrom, bo v štirih panogah nastopilo 14 slovenskih športnikov. Reprezentanco, v njej so odbojkarice sede, dva lokostrelca ter po en atlet in strelec, bo vodil Boro Štrumbelj.

Na seznamu slovenske ekipe so odbojkarice Jana Ferjan, Lena Gabršček, Bogomira Jakin, Barbara Kocmur, Saša Kotnik Hren, Suzana Ocepek, Vesna Pogačar, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik in Danica Gošnak, lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič, strelec Franček Gorazd Tiršek in atlet Henrik Plank, so sporočili iz krovne zveze za šport invalidov Slovenije - slovenskega paralimpijskega komiteja.

Franček Gorazd Tiršek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tiršek in Plank že četrtič

Parastrelec Tiršek iz Gornjega grada odhaja na svoje četrte paraolimpijske igre, na katerih se je ovenčal že s štirimi kolajnami. Trikrat je bil srebrn, vsakič z zračno puško stoje (2012, 2016 in 2021) in enkrat bronast z zračno puška leže leta 2021. Na zadnji pregledni mednarodni tekmi v Novem Sadu se je izkazal z drugim mestom z zračno puško stoje in tretjim z zračno puško leže.

"Dobri občutki, ki sva jih dosegla na treningih, so nama odlična motivacija tudi za delo v dneh, ki so še ostali do paraolimpijskih iger. Nekaj treningov bova opravila skupaj, nekaj jih bo Nani naredil sam. Delala pa bova predvsem na zbranosti, mirnosti, pozitivnih občutkih in dobrih rezultatih," je pojasnila njegova trenerka Andreja Gorjup.

Henrik Plank. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na svoje četrte paraolimpijske igre odhaja tudi paraatlet metalec diska, Šentjurčan Henrik Plank. Fabčič in Živa Lavrinc sta letos že opozorila nase s tretjima mestoma na tekmah svetovnega pokala.

Odbojkarice brez Brikove

Reprezentanca je bila uradno znana 10. julija, iz nje pa je pozneje izpadla igralka v odbojki sede Valentine Brik, ki je po rodu Ukrajinka. Po uspešnem procesu izredne naturalizacije je oblekla dres Slovenije, s katero je lani postala evropska podprvakinja, letos pa zmagovalka kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem, kjer si je Slovenija priborila vozovnico za paraolimpijske igre.

Mednarodna paraodbojkarska zveza je Valentini Brik prisodila pregled in ji s tem onemogočila nastop na igrah. V slovenski krovni zvezi za šport invalidov so prejšnji teden pojasnili, da na tekmovanjih ne more nastopati, dokler status njene poškodbe ne bo znova ocenjen. Ocenjevanje lahko izvedejo samo na naslednjem tekmovanju, na katerem bo nastopila Slovenija, kar pa bo šele januarja 2025.

Paraodbojkarska reprezentanca. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odbojkarice, vodi jih trener Simon Božič, ki je reprezentanco vodil tudi na paraolimpijskih igrah v Londonu, so zaradi tega še vedno v šoku. Obenem pa odločene, da se pokažejo v čim boljši luči. Ekipa trenira v Braslovčah skupaj z ukrajinsko reprezentanco.

"Veseli in hvaležni smo, ker so z nami na treningu. Sam se spomnim, da si še deset let nazaj ekipi Ukrajine in Slovenije še rok nista mogli stisniti. Med ekipama je vladalo neko čudno rivalstvo, lahko rečem, da smo se grdo gledali. A ni nihče točno vedel zakaj. Potem pa se je začel proces naturalizacije Brik, ki je prej igrala za Ukrajino. Za tem smo jih prvič povabili na priprave v Sloveniji, nekaj prvih dni smo bili še oboji zadržani, potem pa smo se drug drugemu odprli," je pojasnil selektor Božič.

Nastopilo bo 4400 športnikov

Na paraolimpijskih igrah bodo podelili 549 medalj v 22 panogah, tekmovalo pa bo 4400 parašportnikov in parašportnic z vsega sveta. Do zdaj so slovenski paraolimpijci osvojili 52 kolajn, 51 na poletnih in eno na zimskih, od tega 14 zlatih.

Največ kolajn so osvojili v strelstvu, plavanju, namiznem tenisu in atletiki, v kateri je prvo zlato odličje osvojila Pavla Sitar leta 1972 v nemškem Heidelbergu. S po šestimi medaljami sta rekorderja atlet Franjo Izlakar in pokojni Jože Banfi (odbojka sede in plavanje). Prvo medaljo, srebrno, pa je leta 1972 osvojil Jože Okoren v metu diska.