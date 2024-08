Za olimpijce zakurili Beograd, skandiranje Jokiću in Đokoviću

Slovenski navijači so v ponedeljek zvečer za olimpijce napolnili Kongresni trg v Ljubljani, še precej večja množica pa se je zbrala v Beogradu, da bi pozdravila srbske športnike, ki so v Parizu domovini priborili pet kolajn (tri zlate in po eno srebrno in bronasto). In kdo je prejel najglasnejši aplavz, glasno skandiranje? Zlati tenisač Novak Đoković in član bronaste košarkarske reprezentance, Nikola Jokić. "MVP, MVP, MVP" je odmevalo.