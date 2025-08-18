Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
I. H., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
13.30

Beograd Hiša cvetja Srbija

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 13.30

V Beogradu pridržali moškega, ki je v Hišo cvetja vrgel molotovko

I. H., STA

Hiša cvetja v Beogradu | Foto STA

Hiša cvetja v Beogradu

Foto: STA

Policija v Beogradu je pridržala 55-letnega moškega, ki je danes zjutraj v Hišo cvetja vrgel molotovko. Ogenj je po pisanju srbskih medijev poškodoval vhod v objekt, kjer je grobnica nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita.

Moški je molotovko vrgel v bližino vhodnih vrat Hiše cvetja okoli 6. ure.

Policijo je poklical varnostnik. Sporočil je, da je pred objektom moški, ki v rokah najverjetneje drži molotovko in grozi, da bo zažgal objekt, piše srbski Telegraf. Moški naj bi med aretacijo po pisanju portala govoril tudi, da je hotel zažgati "ustaško leglo".

Ogenj je po neuradnih informacijah, ki jih navajajo srbski mediji, poškodoval vhodna vrata Titovega mavzoleja. Za 55-letnega moškega so po nalogu tožilstva odredili 48-urno pridržanje.

