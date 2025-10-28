Na izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je po govorih županov po dobrih dveh urah spregovoril tudi premier Robert Golob. Napovedal je sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Novomeščanu, ki bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih. Napovedal je še zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočanje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

"Še bolj kot jezo čutim strah, strah tiste nevidne, neglasne množice na celotnem Dolenjskem, v Posavju, ki mogoče danes ne pride do izraza, in predvsem sem danes tukaj, ker čutim bolečino," je uvodoma ob glasnih žvižgih množice na shodu dejal premier Golob.

Vsak od nas je lahko Aco

Golob je nato izrekel sožalje družini in svojcem pokojnega Aleša Šutarja, še posebej hčerki, katere žalost, kot je dejal, "smo spremljali po TV-zaslonih po celi Sloveniji. Vsi smo jokali. In ob tem izrekam tudi sožalje pogumni ženi pokojnega, ki mi je odstrla pogled v njegov svet. V svet človeka, ki ni dajal na prvo mesto ne jezi, ne maščevanja, temveč sožitje in razumevanje," je dejal premier.

"Šutarjev zakon"

Premier je napovedal tri konkretne ukrepe v tako imenovanem Šutarjevem zakonu z bistveno več pooblastili policije za nadzor nad varnostno tveganimi območji.

Prvo področje bo varnostno, in sicer bistveno večja pooblastila policiji. Pooblastila ne samo za vstop, predvsem za izvajanje racij, za nadzor nad ogroženimi in varnostno tveganimi območji. "Ne želimo loviti posameznikov, želimo pa zagotoviti vzpostavitev reda in miru na varnostno tveganih območjih," je dejal.

Drugo področje je kaznovalna politika. "Na prvem mestu bodo ponavljajoči se prekrški in kazniva dejanja. Pomembno je izpostaviti, da bomo dali predlog za povišanje kazni, še posebej pri kaznivih dejanjih z elementi nasilništva, predvsem v skupinah. To ne bo veljalo samo za Dolenjsko, temveč za celotno Slovenijo, za vse državljanke in državljane ter tudi za tujce v Sloveniji," je povedal premier.

Tretje področje je socialna politika. "Izvršbe na socialne pomoči bodo mogoče. Socialna pomoč oziroma prejemki bodo omejeni za tiste, ki ponavljajo prekrške in kazniva dejanja. Ukinili bomo otroški dodatek za vse mladoletnice – ne moremo finančno spodbujati tega, da imajo dekleta otroke pred 18. letom starosti. Odgovornost zanje je na starših, ne pa da spodbujamo finančni model, ki otroke dobesedno vleče iz normalnega življenja v suženjstvo v romskih naseljih," je povedal.

Premier je povedal tudi, da bo zaseg premoženja neznanega izvora bistveno pohitren in olajšan. "FURS bo skupaj s policijo izvajal zelo temeljite preglede na tem področju," je poudaril.

Priznal je, da je državni aparat odpovedal in zagotovil, da bodo dodatne policijske enote v jugovzhodni Sloveniji dokler bo treba.

Šutarjev zakon bo vlada državnemu zboru poslala do 10. novembra, sprejeli bi ga lahko do konca novembra.

Predstavljeni ukrepi in sprememba zakonodaje



UKREPI, VEZANI NA UČINKOVITO ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI (predvsem ko gre za ogrožanje z orožjem oziroma drugimi nevarnimi predmeti):



- Učinkovitejša ureditev vstopa policistov v tuje stanovanje ali druge prostore.

- Policija bo lahko izvedla varnostno akcijo, potrebno za zaščito življenja in zdravja ljudi, ko je to z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti lahko ogroženo.

- Policija bo lahko takoj odstranila osebo s kraja, če krši javni red, in ji ob ponovitvi kršitve prepovedala vstop in zadrževanje.

- Policija bo lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja, če bo prišlo do kaznivih dejanj ali pozivanja k njihovemu izvrševanju.



UKREPI, VEZANI NA PRAVOSODJE



- Omejila se bo pravica do brezplačne pravne pomoči v primeru, če oseba ponavlja prekrške ali kazniva dejanja (povratniki) IN dodali se bodo še drugi ukrepi za omejevanje zlorab v okviru brezplačne pravne pomoči.

- S spremembo Kazenskega zakonika se bo črtal pregon na predlog pri posameznih kaznivih dejanjih (tožilstvo bo vodilo pregon po uradni dolžnosti).

- Zakon o izvršbi in zavarovanju: za poplačilo neplačanih glob zaradi storjenih kaznivih dejanj in prekrškov se, ko gre za povratnike, poseže tudi na določene denarne prejemke, ki so iz izvršbe izvzeti.



UKREPI NA PODROČJU ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA IN DAVČNE IZVRŠBE



- Ukrep poenostavljenega ugotavljanja razkoraka med vrednostjo premičnega premoženja, s katerim razpolaga fizična oseba in njenimi dohodki. V primeru ugotovitve, da prijavljeni dohodki fizične osebe ne ustrezajo vrednosti premičnega premoženja, se le to lahko začasno zaseže takoj na licu mesta.

- Ukrep, ki omogoča, da se v davčni izvršbi neplačanih glob poseže tudi na določene denarne prejemke, ki so po veljavni ureditvi (Zakon o davčnem postopku) izvzeti iz izvršbe oziroma je izvršba nanje omejena.



UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA



- Denarna socialna pomoč se v primeru povratnikov lahko omeji.

- Preverba ustreznosti ureditve odvzema otroka, kadar je otrok ogrožen.

- Znižanje določenih socialnih transferjev za družine, kjer mladoletne deklice zanosijo ter pomoč materi in otroku na drug primeren način.



UPORABA SREDSTEV ZA OBČINE Z EVIDENTIRANIMI ROMSKIMI NASELJI



Sredstva, dodeljena občinam z evidentiranimi romskimi naselji, se lahko uporabijo za sofinanciranje stroškov varnostnih ukrepov, ki so v pristojnosti občine in so namenjeni varovanju varnosti ljudi in premoženja v lokalni skupnosti zaradi posebnih okoliščin.

"Ničesar ne skrivamo, ne bežimo od odgovornosti, hočemo zagotoviti varnost. Zato ker hočem, da smrt Aleša Šutarja ni bila zaman. Ker je to tisto, kar sem obljubil njegovi soprogi. In želim si, da to obljubo držimo vsi skupaj. Naj bo to prelomna točka za Novo mesto, Dolenjsko, Posavje, Kočevje, celo Slovenijo. Dovolj je kriminalu, dovolj je nasilju!" je sklenil predsednik vlade.

Mesec: Ja, politika je predolgo gledala stran

"Razumem strah, jezo in vašo stisko," je povedal minister za delo Luka Mesec, ki je hkrati priznal, da je politika predolgo gledala stran, ko so otroci izpadali iz šole, ljudje drseli v nezaposlenost in ko se je v romskih skupnostih razraščal kriminal, je orisal.

Luka Mesec Foto: posnetek zaslona STA "Zavračam pa, da sem sam obraz te politike, ki je gledala stran, da sem sam obraz politike, ki naj bi govorila, da so vsega krive lokalne skupnosti – ravno nasprotno: potem ko je parlament zavrnil županske zakone, sem po svojih najboljših močeh njihove dele sestavljal v smiselno zakonodajo," se je odzval Mesec.

To je povedal Mesec:

Minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar je dejal, da so policijske ukrepe v jugovzhodnem delu Slovenije izvajali in jih izvajajo že več kot leto dni, kjer je bil tudi sam večkrat prisoten.

"Žal smrti Aleša Šutarja nismo mogli preprečiti, zato sem tudi sprejel odgovornost, je dejal Poklukar.

Ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič pa je dejala, da "smo krivi mi, ker ne stopimo takoj skupaj", in da so zatajili, ker so vsi videli, da državni organi, tudi pravosodje, kljub temu, da ima učinkovite predpise že danes, v praksi tega ne izvaja," je povedala.