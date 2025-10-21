Velika podjetja v Srbiji napovedujejo množično zapiranje trgovin

Ukrep srbskega predsednika Aleksandra Vučića o omejitvi trgovskih marž za več tisoč izdelkov je v Srbiji sprožilo množično zapiranje trgovin in napovedi odpuščanj v večjih trgovskih verigah.

Srbski trgovski sektor se sooča z resnimi pretresi, potem ko je predsednik Aleksandar Vučić konec avgusta napovedal obsežen paket ekonomskih ukrepov, med katerimi je osrednje mesto zavzela omejitev trgovskih marž. Ukrep, ki je začel veljati 1. septembra, predvideva, da marže za okoli tri tisoč izdelkov iz 23 kategorij – med njimi živila, čistila in izdelki za osebno higieno – ne smejo presegati 20 odstotkov.

Čeprav je Vučić ukrep predstavil kot orodje za izboljšanje življenjskega standarda državljanov, so posledice na terenu precej drugačne. Po poročanju tednika Vreme so skoraj vse večje trgovske verige začele zapirati svoje poslovalnice po državi. Med prizadetimi so Gomex, DIS, Merkator in Delez, ki skupaj načrtujejo zaprtje več deset trgovin do konca leta.

Podjetje Gomex je že zaprlo več trgovin v Novem Pazaru, Čačku in na Zlatiboru, do novembra naj bi sledilo zaprtje še 15 poslovalnic, predvsem v Kragujevcu, Smederevski Palanki in Beogradu. DIS je zaprl trgovino v središču Beograda in še dve v drugih občinah, medtem ko bo Merkator zaprl več deset enot, Delez pa deset.

Omejitev velja za 24 velikih trgovcev

Omejitev marž se nanaša na 24 velikih maloprodajnih trgovcev, katerih letni prihodki presegajo 4,5 milijarde dinarjev (približno 38 milijonov evrov). Manjše trgovine so iz ukrepa izvzete, da bi ostale konkurenčne.

Trgovci opozarjajo, da ukrep ogroža njihovo poslovanje, saj so marže pri nekaterih izdelkih že zdaj nizke, dodatno znižanje pa pomeni izgubo dobička. Ekonomisti medtem opozarjajo, da gre za kratkoročen ukrep, ki ne rešuje sistemskih težav visokih cen v Srbiji.

Vučić je ob predstavitvi ukrepov napovedal tudi stroge inšpekcijske nadzore ter visoke kazni za kršitelje. Poleg tega naj bi do konca leta sledile zakonodajne spremembe, vključno z zakonom o zaščiti potrošnikov in zakonom o preprečevanju nepoštenih trgovskih praks.

Kljub obljubam o nižjih cenah – pričakuje se do 15-odstotno znižanje – se zdi, da bodo imeli ukrepi visoko ceno za zaposlene v trgovini. Po nekaterih ocenah bo delo izgubilo več sto ljudi, kar odpira vprašanja o dolgoročni vzdržnosti ukrepov in njihovem dejanskem učinku na življenjski standard državljanov, še piše Vreme.