Komisija za preiskavo nesreče v Novem Sadu sumi na vpletenost Vučića

Neodvisna komisija za preiskavo zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je ugotovila, da je bila ta tragedija posledica delovanja organizirane kriminalne združbe, na čelu katere bi bil lahko predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je danes po poročanju srbskega portala televizije N1 dejal član komisije Tanasije Marinković.

"Menimo, da obstaja utemeljen sum, da je na čelu te kriminalne združbe predsednik republike," je dejal pravnik Marinković. Državno tožilstvo je pozval, naj razširi obseg preiskave in zasliši Vučićeve sodelavce kot priče, nekatere tudi kot osumljence.

Po njegovih besedah je preiskava pokazala, da je Srbija kršila pravico do življenja svojih državljanov, saj ni vzpostavila "pravnega okvirja, ki bi tovrstna tveganja preprečil". Ugotovili so tudi, da so se standardi v gradbeništvu "sistematično rušili".

Država ni samo prikrivala informacij

"Videli smo, da železniška postaja ni vzdrževana, da osnovni dokumenti niso pripravljeni v skladu z zakonom o načrtovanju in gradnji ter da se gradnja ne izvaja tako, kot to predpisuje zakon, niti se inšpekcijski nadzor ne izvaja tako, kot bi se moral," je pojasnil Marinković.

Obenem so srbske oblasti kršile tudi pravico javnosti do obveščenosti, kar da je dodatno poglobilo delo tabloidnih medijev in oviranje dela neodvisnih medijev. "Država torej ni le prikrivala informacij, ampak jih je tudi lažno predstavljala," je dejal Marinković.

Prvega novembra se obeta velik shod v Novem Sadu

Zrušenje prenovljenega nadstreška novosadske železniške postaje novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, je v Srbiji sprožilo množične proteste, ki so nato prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava v državi.

Protestniki, na čelu katerih so študenti, zahtevajo pravico za žrtve tragedije in predčasne volitve. V Novem Sadu se 1. novembra, na obletnico nesreče, obeta velik shod.