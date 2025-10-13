Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ponedeljek,
13. 10. 2025,
15.26

Ankete v Srbiji napovedujejo zgodovinski preobrat

Ankete v Srbiji napovedujejo, da bi Študentska lista prejela več glasov kot strankarski blok, ki ga vodi Vučić.

Ankete v Srbiji napovedujejo, da bi Študentska lista prejela več glasov kot strankarski blok, ki ga vodi Vučić.

Foto: STA

Srbski Center za raziskave, preglednost in odgovornost (CRTA) je sporočil, da je med 13. in 27. septembrom izvedel telefonsko anketo o političnih preferencah srbskih državljanov na reprezentativnem nacionalnem vzorcu 2.020 anketirancev. Preverjali so, koga bi volivci izbrali med študentsko listo in gibanjem, ki ga vodi zdajšnji predsednik Aleksandar Vučić. Prišli so do naslednjih rezultatov: nedavno oblikovano Študentsko listo podpira 44 odstotkov vprašanih, strankarski blok, ki ga vodi Vučić, pa 32 odstotkov vprašanih.

Srbska nevladna organizacija poudarja, da skoraj dve tretjini vprašanih razpis predčasnih volitev vidi kot izhod iz krize. Poleg tega vsak tretji volivec vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) meni, da je razpis predčasnih volitev potreben.

Vučić: Ne bom več kandidiral za predsednika

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pravi, da ne bo poskusil spremeniti ustave in kandidirati za še en mandat. | Foto: Guliverimage Srbski predsednik Aleksandar Vučić pravi, da ne bo poskusil spremeniti ustave in kandidirati za še en mandat. Foto: Guliverimage Kar 43 odstotkov vprašanih trdi, da ni pomembno, kdo pride na oblast namesto srbskega predsednika Aleksandra Vučića, medtem ko 39 odstotkov vprašanih meni, da bi jim bilo brez Vučića slabše. Kar zadeva proteste proti vladi, jih 58 odstotkov vprašanih podpira, 39 odstotkov pa ne.

Več kot polovica državljanov meni, da gre Srbija v napačno smer. Hkrati tretjina vprašanih meni, da je Srbija na pravi poti. Polarizacijo je mogoče opaziti tudi v tem, kaj vprašani prepoznavajo kot največji problem Srbije. Za 26 odstotkov vprašanih je največji problem sistemska korupcija, za 20 odstotkov vprašanih pa študenti in blokade.

Spomnimo, da je Vučić prejšnji teden izjavil, da bodo predsedniške in parlamentarne volitve verjetno potekale skupaj decembra prihodnje leto. Opozoril je, da ne bo spreminjal ustave, torej da ne bo ponovno kandidiral za predsednika.

