Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
12.43

Študenti v Srbiji policiji očitajo uporabo nevarnega plina

protesti v Srbiji | Analiza je po navedbah študentov pokazala, da gre za solzivec oziroma plin CN, ki lahko povzroči poškodbe roženice in pljuč, zato zahtevajo preiskavo proti odgovornim in kazensko odgovornost tistih, ki so dovolili uporabo tako nevarnega plina. Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je v nedeljo po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS zanikalo, da bi policija na shodu v Novem Sadu uporabila plin CN. | Foto Reuters

Analiza je po navedbah študentov pokazala, da gre za solzivec oziroma plin CN, ki lahko povzroči poškodbe roženice in pljuč, zato zahtevajo preiskavo proti odgovornim in kazensko odgovornost tistih, ki so dovolili uporabo tako nevarnega plina. Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je v nedeljo po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS zanikalo, da bi policija na shodu v Novem Sadu uporabila plin CN.

Foto: Reuters

Novosadski študenti so srbsko policijo v nedeljo obtožili, da je na protivladnih protestih 5. septembra uporabila nevaren plin, kar da dokazuje neodvisna laboratorijska analiza. Policija očitke zavrača, študentom pa očita širjenje dezinformacij v javnosti, poročajo srbski mediji.

Policija je na protestih v Novem Sadu 5. septembra nasilno odstranila na tisoče mirnih protestnikov, pri tem pa je uporabila tudi solzivec, gumijevke in šok granate.

Študenti novosadske naravoslovno-matematične fakultete so v nedeljo na družbenem omrežju Instagram objavili rezultate laboratorijske analize, ki po njihovih navedbah dokazujejo, da so proti državljanom uporabili tudi strupeni plin, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave.

Na sum, da se dogaja nekaj nenavadnega, so postali pozorni, potem ko so videli policiste pobirati uporabljene jeklenke s kemičnimi sredstvi. Zbrali so nekaj deset neoznačenih jeklenk in jih predali v neodvisno analizo, so pojasnili v izjavi, objavljeni na Instagramu.

Zahteva po preiskavi

Analiza je po njihovih navedbah pokazala, da gre za solzivec oziroma plin CN, ki lahko povzroči poškodbe roženice in pljuč, zato zahtevajo preiskavo proti odgovornim in kazensko odgovornost tistih, ki so dovolili uporabo tako nevarnega plina.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je v nedeljo po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS zanikalo, da bi policija na shodu v Novem Sadu uporabila plin CN.

Zatrdili so, da policija takšnega sredstva sploh nima, temveč da uporablja sredstva, ki vsebujejo plin CS. Širjenje trditev o domnevni uporabi nevarnih ali prepovedanih kemičnih sredstev so označili za grobo dezinformiranje javnosti, povzročanje neupravičene panike in škodovanje ugledu policije.

Niz protestov po državi traja že od padca nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve tragedije in predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije ter omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

