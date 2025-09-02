Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
2. 9. 2025,
8.05

1 ura, 26 minut

Torek, 2. 9. 2025, 8.05

V Srbiji zaznamovali spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška

K. M., STA

Spominski pohodi so v ponedeljek potekali še v več drugih srbskih mestih, med drugim v Kragujevcu in Kikindi.

Spominski pohodi so v ponedeljek potekali še v več drugih srbskih mestih, med drugim v Kragujevcu in Kikindi.

Foto: Pixsell

V več srbskih mestih so v ponedeljek zvečer potekali mirni protestni shodi v spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci. Policija je udeležence pohoda v Novem Sadu, ki so se napotili proti tamkajšnjemu študentskemu kampusu, razgnala s šok granatami, poroča srbski spletni portal N1.

V Beogradu je protest, ki so ga organizirali dijaki in študenti, potekal pod geslom Vsi smo pod nadstreškom. Shod, ki je potekal v tišini, je minil mirno, v nasprotju s pohodi sredi avgusta, ki so se sprevrgli v nasilje. Shod se je končal na trgu republike v središču Beograda s 16 minutami molka za 16 žrtev.

"Spominjamo se tragedije, zahtevamo odgovornost"

"Spominjamo se tragedije, zahtevamo odgovornost, borimo se za boljšo državo. Ne gledamo stran. Skupaj do konca," so organizatorji ponedeljkovih shodov napisali na družbenem omrežju Instagram.

Spominski pohodi so v ponedeljek potekali še v več drugih srbskih mestih, med drugim v Kragujevcu in Kikindi.

Policija jih je pregnala z gumijevkami in šok granatami 

V Novem Sadu so se študenti in drugi udeleženci shoda najprej zbrali na železniški postaji, kasneje pa se je več sto protestnikov napotilo proti tamkajšnjemu študentskemu kampusu. Policija jih je blizu fakultete za šport razgnala z gumijevkami in šok granatami. Po poročanju N1 protestniki niso napadli policistov.

Ponedeljkovi shodi so najnovejši v vrsti protestov zaradi padca nadstreška v Novem Sadu. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. V Srbiji pogosto vzporedno potekajo tudi provladni shodi, predsednik Aleksandar Vučić pa je študente večkrat pozval k dialogu.

