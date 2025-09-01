Začetek novega šolskega leta v Srbiji danes poteka v znamenju spomina na 16 smrtnih žrtev tragedije v Novem Sadu pred desetimi meseci in protestov zaradi odpuščanj učiteljev. Odpuščanja na šolah so se začela po več mesecih protivladnih protestov pod vodstvom študentov, ki so se jim pridružili tudi številni dijaki, poročajo srbski mediji.

V številnih srbskih mestih so se državljani ob 11.52 poklonili 16 smrtnim žrtvam padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Ob tej uri se je namreč zrušil nadstrešek.

Dijaki in študenti so za danes zvečer napovedali velik protest v Beogradu pod geslom Vsi smo pod nadstreškom. Protestni shodi bodo po napovedih potekali tudi v Novem Sadu in številnih drugih mestih po državi.

Starši, učenci in učitelji so danes po poročanju portala N1 Srbija že protestirali pred eno od beograjskih gimnazij. Za protest so se odločili, potem ko vodstvo šole 19 učiteljem, ki so bili zaposleni za določen čas, ni podaljšalo pogodbe, štiri učitelje pa je suspendiralo. Pouka ni bilo v več šolah, še navaja portal.

Na udaru tudi učitelji

Iz srbske zveze sindikatov šolskih delavcev (USPRS) so v soboto po poročanju srbske tiskovne agencije Beta opozorili, da ministrstvo za izobraževanje sprejema ukrepe, s katerimi disciplinira šolske kolektive. Discipliniranje po navedbah sindikata izvaja z zamenjavami ravnateljev šolskih ustanov ter nepodaljševanjem pogodb številnim zaposlenim, ki so v šolah delali za določen čas. Družbene napetosti se s tem po ocenah sindikata prenašajo v šole, zaradi česar bo prihajajoče šolsko leto "težko in negotovo" oziroma "najzahtevnejše do zdaj".

Prvo lansko šolsko polletje se je zaradi večkratnih prekinitev pouka zaradi protestov končalo predčasno. Drugo šolsko polletje so številne šole v Srbiji začele začasno popolno prekinitev pouka.

Zahteve: prevzem odgovornosti in predčasne volitve

Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

V minulem obdobju so v Srbiji začeli potekati tudi provladni shodi, predsednik Aleksandar Vučić pa je študente večkrat pozval k dialogu.