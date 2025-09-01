Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
14.04

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
učiteljica učitelj študenti dijaki protesti Srbija

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 14.04

38 minut

Začetek šolskega leta v Srbiji v znamenju protestov

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Beograd, protesti | Dijaki in študenti so za danes zvečer napovedali velik protest v Beogradu pod geslom Vsi smo pod nadstreškom. Protestni shodi bodo po napovedih potekali tudi v Novem Sadu in številnih drugih mestih po državi. | Foto Reuters

Dijaki in študenti so za danes zvečer napovedali velik protest v Beogradu pod geslom Vsi smo pod nadstreškom. Protestni shodi bodo po napovedih potekali tudi v Novem Sadu in številnih drugih mestih po državi.

Foto: Reuters

Začetek novega šolskega leta v Srbiji danes poteka v znamenju spomina na 16 smrtnih žrtev tragedije v Novem Sadu pred desetimi meseci in protestov zaradi odpuščanj učiteljev. Odpuščanja na šolah so se začela po več mesecih protivladnih protestov pod vodstvom študentov, ki so se jim pridružili tudi številni dijaki, poročajo srbski mediji.

V številnih srbskih mestih so se državljani ob 11.52 poklonili 16 smrtnim žrtvam padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Ob tej uri se je namreč zrušil nadstrešek.

Dijaki in študenti so za danes zvečer napovedali velik protest v Beogradu pod geslom Vsi smo pod nadstreškom. Protestni shodi bodo po napovedih potekali tudi v Novem Sadu in številnih drugih mestih po državi.

Starši, učenci in učitelji so danes po poročanju portala N1 Srbija že protestirali pred eno od beograjskih gimnazij. Za protest so se odločili, potem ko vodstvo šole 19 učiteljem, ki so bili zaposleni za določen čas, ni podaljšalo pogodbe, štiri učitelje pa je suspendiralo. Pouka ni bilo v več šolah, še navaja portal.

protesti v Srbiji
Novice Srbski dijaki: Pripravite se na 1. september!

Na udaru tudi učitelji

Iz srbske zveze sindikatov šolskih delavcev (USPRS) so v soboto po poročanju srbske tiskovne agencije Beta opozorili, da ministrstvo za izobraževanje sprejema ukrepe, s katerimi disciplinira šolske kolektive. Discipliniranje po navedbah sindikata izvaja z zamenjavami ravnateljev šolskih ustanov ter nepodaljševanjem pogodb številnim zaposlenim, ki so v šolah delali za določen čas. Družbene napetosti se s tem po ocenah sindikata prenašajo v šole, zaradi česar bo prihajajoče šolsko leto "težko in negotovo" oziroma "najzahtevnejše do zdaj".

Prvo lansko šolsko polletje se je zaradi večkratnih prekinitev pouka zaradi protestov končalo predčasno. Drugo šolsko polletje so številne šole v Srbiji začele začasno popolno prekinitev pouka.

Zahteve: prevzem odgovornosti in predčasne volitve

Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

V minulem obdobju so v Srbiji začeli potekati tudi provladni shodi, predsednik Aleksandar Vučić pa je študente večkrat pozval k dialogu.

Beograd, protesti
Novice Srbija: Vladajoča SNS za danes vabi na shode po državi
Protesti v Srbiji
Novice Protestniki vdrli v prostore SNS, tja prišel tudi Vučić #foto #video
Železniška postaja Novi Sad
Novice Zaradi suma korupcije pri rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu odredili pripor za nekdanja ministra
Železniška postaja Novi Sad
Novice Srbija mora družinam umrlih v zrušenju nadstreška plačati 43 tisoč evrov
učiteljica učitelj študenti dijaki protesti Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.