Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Četrtek,
13. 11. 2025,
11.51

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
učitelj

Četrtek, 13. 11. 2025, 11.51

1 ura, 26 minut

Od Alje do Žana: začetek druge sezone projekta za krepitev duševnega zdravja otrok v šolah

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nataša Pirc Musar pogovor učiteljice

V Žalcu je v organizaciji Fundacije Alma, Slovenske filantropije ter Zveze Anita Ogulin in ZPM potekalo prvo strokovno srečanje druge sezone projekta Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi. Program je namenjen krepitvi duševnega zdravja otrok v osnovnih šolah, posebna pozornost pa je namenjena podpori učiteljem, kiuč se pri delu z učenci pogosto srečujejo z izzivi sodobnega šolskega okolja.

Na dvodnevnem srečanju, ki se ga je udeležilo skoraj 50 učiteljic, učiteljev, pedagogov, psihologov in socialnih delavcev z vse Slovenije, so govorili o izzivih otrok ter o pristopih za zgodnje prepoznavanje stisk v šolskem okolju.

Predsednica Pirc Musar: "Duševno zdravje otrok ni samoumevno"

Udeležence je nagovorila tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da je krepitev duševnega zdravja otrok naloga celotne družbe: "Duševno zdravje otrok ni samoumevno. Potrebuje čas, poslušanje in prisotnost odraslih, ki jim stojijo ob strani."

Projekt opremlja učitelje z znanji za prepoznavanje stisk

Strateška vodja programa, psihiatrinja in pediatrinja dr. Anica Mikuš Kos, je ob srečanju pojasnila, da je cilj projekta opolnomočenje učiteljev z znanji in veščinami, ki jih v času študija pogosto ne prejmejo dovolj: "Učitelji so vsak dan v neposrednem stiku z otroki, zato je pomembno, da stisko znajo pravočasno prepoznati in se nanjo ustrezno odzvati."

Rezultati iz prve sezone: več povezanosti in empatije v razredih

Program Od Alje do Žana je v pilotnem šolskem letu 2024/25 potekal na desetih osnovnih šolah. Vključenih je bilo več kot 1.500 otrok in več kot 120 pedagoških delavcev, šole pa so izvedle več kot 40 aktivnosti – od pogovornih ur o čustvih, razstav vrednot, ustvarjalnih kotičkov za sproščanje, do sistemskega urejanja vrstniške pomoči.

Evalvacija prvega leta kaže, da program prispeva k boljši razredni klimi, več razumevanja med učenci in večji odprtosti pri pogovorih o čustvih.

"Otroci ne potrebujejo popolnih odraslih, temveč čuteče"

Mikuš Kos poudarja, da je vloga učitelja pri duševnem zdravju otrok ključna: "Otroci danes ne potrebujejo popolnih odraslih, temveč čuteče odrasle – učitelje, ki znajo poslušati, razumeti in biti ob njih."

Projekt postaja širše gibanje

Po izkušnjah šol in strokovnjakov program ne deluje le kot izobraževalni modul, temveč kot gibanje, ki v šole prinaša več povezanosti, odprtosti in občutka skupnosti.

Vodja projekta Ema Randl je ob tem opozorila: "Družba, ki zanemari svoje otroke, si piše pogubo. Otroci, ki jim nudimo podporo danes, bodo jutri nosilci družbe."

Do konca šolskega leta še dva strokovna modula

Projekt se v drugi sezoni nadaljuje z dvema strokovnima moduloma do konca šolskega leta 2025/26, hkrati pa se bo postopoma razširil tudi med starše in lokalne skupnosti. Organizatorji poudarjajo, da je skrb za duševno zdravje otrok skupna odgovornost.

učitelj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.