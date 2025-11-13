Od Alje do Žana: začetek druge sezone projekta za krepitev duševnega zdravja otrok v šolah

V Žalcu je v organizaciji Fundacije Alma, Slovenske filantropije ter Zveze Anita Ogulin in ZPM potekalo prvo strokovno srečanje druge sezone projekta Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi. Program je namenjen krepitvi duševnega zdravja otrok v osnovnih šolah, posebna pozornost pa je namenjena podpori učiteljem, kiuč se pri delu z učenci pogosto srečujejo z izzivi sodobnega šolskega okolja.

Na dvodnevnem srečanju, ki se ga je udeležilo skoraj 50 učiteljic, učiteljev, pedagogov, psihologov in socialnih delavcev z vse Slovenije, so govorili o izzivih otrok ter o pristopih za zgodnje prepoznavanje stisk v šolskem okolju.

Predsednica Pirc Musar: "Duševno zdravje otrok ni samoumevno"

Udeležence je nagovorila tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da je krepitev duševnega zdravja otrok naloga celotne družbe: "Duševno zdravje otrok ni samoumevno. Potrebuje čas, poslušanje in prisotnost odraslih, ki jim stojijo ob strani."

Projekt opremlja učitelje z znanji za prepoznavanje stisk

Strateška vodja programa, psihiatrinja in pediatrinja dr. Anica Mikuš Kos, je ob srečanju pojasnila, da je cilj projekta opolnomočenje učiteljev z znanji in veščinami, ki jih v času študija pogosto ne prejmejo dovolj: "Učitelji so vsak dan v neposrednem stiku z otroki, zato je pomembno, da stisko znajo pravočasno prepoznati in se nanjo ustrezno odzvati."

Rezultati iz prve sezone: več povezanosti in empatije v razredih

Program Od Alje do Žana je v pilotnem šolskem letu 2024/25 potekal na desetih osnovnih šolah. Vključenih je bilo več kot 1.500 otrok in več kot 120 pedagoških delavcev, šole pa so izvedle več kot 40 aktivnosti – od pogovornih ur o čustvih, razstav vrednot, ustvarjalnih kotičkov za sproščanje, do sistemskega urejanja vrstniške pomoči.

Evalvacija prvega leta kaže, da program prispeva k boljši razredni klimi, več razumevanja med učenci in večji odprtosti pri pogovorih o čustvih.

"Otroci ne potrebujejo popolnih odraslih, temveč čuteče"

Mikuš Kos poudarja, da je vloga učitelja pri duševnem zdravju otrok ključna: "Otroci danes ne potrebujejo popolnih odraslih, temveč čuteče odrasle – učitelje, ki znajo poslušati, razumeti in biti ob njih."

Projekt postaja širše gibanje

Po izkušnjah šol in strokovnjakov program ne deluje le kot izobraževalni modul, temveč kot gibanje, ki v šole prinaša več povezanosti, odprtosti in občutka skupnosti.

Vodja projekta Ema Randl je ob tem opozorila: "Družba, ki zanemari svoje otroke, si piše pogubo. Otroci, ki jim nudimo podporo danes, bodo jutri nosilci družbe."

Do konca šolskega leta še dva strokovna modula

Projekt se v drugi sezoni nadaljuje z dvema strokovnima moduloma do konca šolskega leta 2025/26, hkrati pa se bo postopoma razširil tudi med starše in lokalne skupnosti. Organizatorji poudarjajo, da je skrb za duševno zdravje otrok skupna odgovornost.