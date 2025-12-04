Zaloge cepiva proti gripi kopnijo, na voljo je še približno 30 tisoč odmerkov cepiva, dodatnih 20 tisoč bodo prejeli sredi decembra, so za STA potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Preskrbo izvajalcev cepljenja bodo izvedli v najkrajšem možnem času po dostavi.

"Pri izvajalcih cepljenja proti gripi je zaradi zelo povečanega interesa na nekaterih mestih cepivo že pošlo, drugje ga je na voljo le še v omejenih količinah. Izvajalcem cepljenja v teh razmerah svetujemo, da prebivalce sproti obveščajo o razpoložljivosti terminov," so navedli za STA.

V Ljubljani dovolj zaloge za tri dni cepljenja

Več primerov gripe že zaznavajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Povpraševanje po cepljenju proti gripi je še vedno veliko, na zalogi pa imajo dovolj odmerkov za tri dni cepljenja naročenih pacientov, nenaročenih pa ne cepijo več, je v izjavi za medije povedala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Dodatne odmerke naj bi prejeli 15. decembra. Kot je opozorila, težji potek gripe letos opažajo pri otrocih.

Glede na letošnjo intenzivno kampanjo obveščanja o gripi in možnosti zaščite oz. cepljenja bi pričakovali večje število odmerkov. Na NIJZ odgovarjajo, da so prvotna naročena količina temelji na izkušnjah iz preteklih sezon in ocenah povpraševanja, letos pa je zanimanje prebivalcev bistveno večje. Izkušnje te sezone bodo uporabili pri načrtovanju prihodnjih naročil, da bo količina bolj usklajena s potrebami prebivalstva, so poudarili.

NIJZ: Proti gripi se je cepilo več kot 140 tisoč ljudi

Po podatkih NIJZ se je v letošnji sezoni proti gripi cepilo več kot 140 tisoč prebivalcev Slovenije oziroma 6,6 odstotka oz. 15 tisoč cepljenih več kot v celotni lanski sezoni. Največ cepljenih je med starejšimi od 70 let, in sicer dobrih 20 odstotkov. Ob povečanem povpraševanju so sicer na NIJZ izvajalcem cepljenja razdelili že vseh 170 tisoč odmerkov, ki so jih naročili za letošnjo sezono.