Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
15.07

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
NIJZ cepljenje gripa

Četrtek, 4. 12. 2025, 15.07

1 ura, 18 minut

Sredi decembra še 20 tisoč odmerkov cepiva proti gripi

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
cepljenje | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Zaloge cepiva proti gripi kopnijo, na voljo je še približno 30 tisoč odmerkov cepiva, dodatnih 20 tisoč bodo prejeli sredi decembra, so za STA potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Preskrbo izvajalcev cepljenja bodo izvedli v najkrajšem možnem času po dostavi.

"Pri izvajalcih cepljenja proti gripi je zaradi zelo povečanega interesa na nekaterih mestih cepivo že pošlo, drugje ga je na voljo le še v omejenih količinah. Izvajalcem cepljenja v teh razmerah svetujemo, da prebivalce sproti obveščajo o razpoložljivosti terminov," so navedli za STA.

V Ljubljani dovolj zaloge za tri dni cepljenja

Več primerov gripe že zaznavajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Povpraševanje po cepljenju proti gripi je še vedno veliko, na zalogi pa imajo dovolj odmerkov za tri dni cepljenja naročenih pacientov, nenaročenih pa ne cepijo več, je v izjavi za medije povedala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Dodatne odmerke naj bi prejeli 15. decembra. Kot je opozorila, težji potek gripe letos opažajo pri otrocih.

Gripa, okužba dihal, bolezen
Novice Začelo se je cepljenje proti gripi

Glede na letošnjo intenzivno kampanjo obveščanja o gripi in možnosti zaščite oz. cepljenja bi pričakovali večje število odmerkov. Na NIJZ odgovarjajo, da so prvotna naročena količina temelji na izkušnjah iz preteklih sezon in ocenah povpraševanja, letos pa je zanimanje prebivalcev bistveno večje. Izkušnje te sezone bodo uporabili pri načrtovanju prihodnjih naročil, da bo količina bolj usklajena s potrebami prebivalstva, so poudarili.

NIJZ: Proti gripi se je cepilo več kot 140 tisoč ljudi

Po podatkih NIJZ se je v letošnji sezoni proti gripi cepilo več kot 140 tisoč prebivalcev Slovenije oziroma 6,6 odstotka oz. 15 tisoč cepljenih več kot v celotni lanski sezoni. Največ cepljenih je med starejšimi od 70 let, in sicer dobrih 20 odstotkov. Ob povečanem povpraševanju so sicer na NIJZ izvajalcem cepljenja razdelili že vseh 170 tisoč odmerkov, ki so jih naročili za letošnjo sezono.

Krava-bolezen modrikastega jezika
Novice Vlada bo za cepivo proti bolezni modrikastega jezika odštela pet milijonov evrov
prehlad
Novice NIJZ: Povečanega števila gripe ne beležimo, naraščanje okužb s covidom-19
virus
Novice Cepljenje: boj med javnim zdravjem in teorijami zarote
NIJZ cepljenje gripa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.