"Gripa ni le prehlad, lahko prizadene vsakogar, pri nekaterih pa povzroči tudi resne zaplete," stroka sporoča prebivalcem in kot najučinkovitejši način zaščite pred gripo in njenimi posledicami izpostavlja cepljenje. V Zdravstvenem domu Ljubljana so cepljenje začeli danes.

Gripa je resna nalezljiva bolezen, za katero vsako leto zboli med sto tisoč in 200 tisoč Slovencev. Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so sporočili, da so cepljenje že začeli, cepiti pa se je mogoče pri osebnem zdravniku, v enotah Zdravstvenega doma Ljubljana v posebnih cepilnih terminih in v Cepilni ambulanti Zdravstvenega doma Ljubljana.

Treba se je naročiti

Na cepljenje se je treba naročiti, zato je treba za vsako enoto posebej preveriti razpoložljive termine, ki so dostopni na spletni strani. Na dan cepljenja mora posameznik s seboj imeti kartico zdravstvenega zavarovanja, osebno izkaznico, cepilno knjižico in tudi izpolnjen vprašalnik, ki je dostopen na tej povezavi.

Mogoči so resnejši zapleti

Gripa je zelo nalezljiva bolezen, širi se s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Po od enem do treh dni po okužbi se pojavijo bolezenski simptomi in znaki: mrazenje, izčrpanost, visoka temperatura, glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Razen kašlja, ki lahko traja več tednov, znaki običajno izginejo v od dveh do sedmih dneh.

Gripa ima lahko tudi hujši potek, najpogostejši zapleti so bakterijska pljučnica in vnetje srednjega ušesa. Cepljenje proti gripi pomaga preprečiti okužbo, še bolj pa zmanjšuje tveganje za težji potek bolezni in zaplete. Zato ga strokovnjaki priporočajo vsem prebivalcem, so ob tem sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Cepljenje proti gripi je še posebej priporočljivo za ranljive skupine prebivalstva, saj je pri njih večja verjetnost težjega poteka bolezni, zapletov, potrebe po hospitalizaciji ali celo smrtnega izida.

Skupine z večjim tveganjem za zaplete so: