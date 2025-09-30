Europa Donna: Ženske, ne pozabite nase!

Združenje Europa Donna Slovenija tudi letos v okviru rožnatega oktobra pripravlja kampanjo Ne pozabi nase!, ki je namenjena ozaveščanju o raku dojk. Kampanja poziva k odzivanju na vabila preventivnih presejalnih programov in poudarja pomen obiska zdravnika ob dolgotrajnih spremembah.

Prvič so tradicionalno kampanjo, ki poteka že 27 let, povezali s septembrom, ki je mesec ozaveščanja o rakih rodil, je povedala izvršna direktorica združenja Europa Donna Tanja Španić. Skupno sporočilo kampanje poudarja, da je skrb za zdravje enako pomembna kot vsakodnevna opravila, je dodala.

Rak dojk je v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah, med obolelimi sta tudi do dva odstotka moških, so v sporočilu za javnost navedli v združenju Europa Donna. Po podatkih registra raka je v letu 2022 za rakom dojk zbolelo 1.510 oseb, 1.502 ženski in osem moških, umrlo pa 434 žensk in šest moških, so dodali. Tudi raki rodil predstavljajo velik delež rakavih obolenj pri ženskah.

"Preprečevanje, zgodnje odkrivanje in pravočasno zdravljenje ginekoloških rakov pomembno prispevajo k boljšim izidom zdravljenja in kakovosti življenja," je poudarila specialistka ginekologije in porodništva Tinkara Srnovršnik.

Opozorila je na pomen odzivanja na redne ginekološke preglede v okviru programa Zora, državnega presejalnega programa za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu. Po uvedbi programa se je pojavnost raka materničnega vratu prepolovila, z udeležbo v programih pa se za 80 odstotkov zniža možnost obolenja, je poudarila.

Specialistka internistične onkologije Simona Borštnar pa je poudarila tudi pomen presejalnega programa Dora, ki omogoča odkrivanje raka dojk v najzgodnejših fazah, ko so spremembe še majhne in pogosto brez simptomov.

Pozornost na spremembe

Samopregledovanje dojk ni nadomestilo za presejalne preglede, je pa pomemben način, da ženska hitreje opazi morebitne spremembe, je poudarila Borštnar. Samopregledovanje bi morala vsaka ženska opraviti enkrat mesečno, najbolje nekaj dni po menstruaciji, ko so dojke mehkejše in manj občutljive, je dodala.

Poudarila je tudi, da sta rednost in doslednost samopregledov ključni. "Ženske naj bodo pozorne na zatrdline v dojki, spremembe oblike ali velikosti dojke, vdrtine kože, spremembe bradavice, kot je na primer izcedek ali uvlečena bradavica, ter na povečane bezgavke pod pazduho. V primeru katerekoli od teh sprememb je nujno čim prej obiskati zdravnika, tudi če spremembe niso boleče. Zgodnje ukrepanje lahko pomeni bistveno boljše možnosti ozdravitve," je opozorila.

Navodila za samopreglede dojk bodo v oktobru na voljo tudi na hrbtnih straneh računov, izdanih v trgovinah Spar, ki letos kot sponzor sodeluje z združenjem Europa Donna Slovenija.

Cepljenje proti HPV

Pozvali so tudi k cepljenju proti humanim papiloma virusom (HPV), saj cepivo dokazano zmanjša možnost pojava raka materničnega vratu in nožnice pri ženskah ter zunanjega spolovila, zadnjika, ustnega dela žrela in genitalnih bradavic pri obeh spolih, je poudarila Srnovršnik. Do dopolnjenega 26. leta je na voljo brezplačno cepljenje za oba spola.

Kot pomemben del skrbi za zdravje je Srnovršnik dodala tudi poznavanje družinske zgodovine ginekoloških in preostalih rakavih obolenj, saj lahko poznavanje teh dejavnikov tveganja vpliva na pogostost kontrolnih pregledov ali napotitev na dodatne preiskave, je dodala.

Specialistka internistične onkologije pa je opozorila, da je zdrav življenjski slog ena najučinkovitejših oblik preventive pred rakom in tudi kroničnimi boleznimi. Največji dejavniki za preprečevanje pojava raka so redna telesna vadba, omejevanje alkohola in vzdrževanje normalne telesne teže. Poudarila je, da so to tudi dejavniki, ki zmanjšajo tveganje ponovitve bolezni, in da ima zdrav življenjski slog velik doprinos k zdravljenju.

Na dogodku je svojo izkušnjo z boleznijo delila Barbara Krajnc. Poudarila je pomembnost preventive in zgodnjega odkritja ter vsem, ki obolijo za rakom, priporočila "beležko, pisanje dnevnika, da si vprašanja za zdravnika zapišejo in vztrajajo, da pridejo do odgovorov".

Direktorica združenja je dodala, da so programi in dogodki združenja v oktobru za uporabnike brezplačni.