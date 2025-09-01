Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
17.30

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 17.30

Camilla Herrem

Čustven trenutek na rokometni tekmi: pet dni po koncu kemoterapije že na igrišču

A. T. K.

Camilla Herrem | Norveška rokometna zvezdnica Camilla Herrem se je dva meseca po diagnozi raka dojke in pet dni po koncu kemoterapij že vrnila na rokometni parket. | Foto Profimedia

Norveška rokometna zvezdnica Camilla Herrem se je dva meseca po diagnozi raka dojke in pet dni po koncu kemoterapij že vrnila na rokometni parket.

Foto: Profimedia

38-letna norveška rokometašica Camilla Herrem, ena najboljših levih zunanjih igralk na svetu, se je samo pet dni po zadnji kemoterapiji vrnila na rokometna igrišča. Izkušeno športnico, ki jo je konec junija pretresla diagnoza raka dojke, so po tekmi preplavila čustva.

Norveška rokometašica Camilla Herrem je konec junija letos prek družbenih omrežij svojim sledilcem sporočila, da je zbolela za rakom dojke. "V petek sem prejela klic iz bolnišnice, da so dobili izvide. Vprašali so me, ali lahko pridem. S seboj sem vzela sestro in Steffena. Potem so mi povedali, da gre za raka dojk. To je bil popoln šok," je 38-letna Norvežanka, ki je z reprezentanco osvojila dva naslova olimpijske (London 2012 in Pariz 2024) in tri naslove svetovne prvakinje (2011, 2015, 2021), zapisala na Instagramu.

Pet dni po koncu terapij že v pogonu ... | Foto: Profimedia Pet dni po koncu terapij že v pogonu ... Foto: Profimedia

In če je kdo pričakoval, da bo to konec njene športne kariere, se je pošteno zmotil. Camilla se je že dobra dva meseca po diagnozi vrnila na rokometni parket.

Ta konec tedna je v uvodnem krogu lige Rema 1000 v Oslu, kjer se je njen klub Sola pomeril z Oppsalom, tudi sama dobila nekaj igralnega časa. "Dobro je bilo, da sem tekmo končala, zelo sem se osredotočala na ta nastop," je povedala za norveški medij TV 2.

Camilla Herrem avgusta lani na olimpijskih igrah v Parizu. | Foto: Guliverimage Camilla Herrem avgusta lani na olimpijskih igrah v Parizu. Foto: Guliverimage

Ob vprašanju, ali je zdaj končno lahko nekoliko zadihala, so jo oblile solze. "To je bil že od začetka moj cilj. To, kar vidite, so čustva. Zelo sem srečna, da lahko igram rokomet, rokomet je moje svetišče. Ves čas tekme sem čakala na trenutek, ko bom dobila cmok v grlu. A zdaj čutim, da se končno lahko nekoliko sprostim. Dobro se je izteklo," je bila zadovoljna vrhunska rokometašica, ki je sredi avgusta v pogovoru za TV 2 priznala, da jo je zdravljenje še bolj kot po fizični zdelalo po psihološki plati.

