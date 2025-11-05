Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
rak levkemija Achille Polonara

Polonara o boju z rakom in hudih zapletih: Obstajala je 90-odstotna možnost, da bom umrl

Achille Polonara | Triintridesetletni Achille Polonara se bojuje z zahrbtno boleznijo. | Foto Guliverimage

Triintridesetletni Achille Polonara se bojuje z zahrbtno boleznijo.

Foto: Guliverimage

Italijanski košarkar Achille Polonara je v sredini julija odkrito spregovoril o svojem boju z mieloično levkemijo, ki so mu jo diagnosticirali le nekaj mesecev po tem, ko je premagal raka na modih. Italijanski košarkar je potem prestal presaditev kostnega mozga, kar pa se je izkazalo za veliko bolj zapleteno, kot je bilo pričakovano, Italijan je kar deset dni preživel v komi.

Triintridesetletni italijanski krilni košarkar Achille Polonara še naprej bije najtežji boj svojega življenja. Potem ko so mu v sezoni 2023/24 diagnosticirali raka na modih, od katerega si je uspešno opomogel in se vrnil na igrišče, je sledil še en šok. Ob koncu pretekle sezone ga je doletela diagnoza mieloične levkemije. Potem je napovedal, da ga čaka presaditev kostnega mozga, med letošnjim EuroBasketom pa je bil ves čas v navezi tudi z zdaj že nekdanjim selektorjem Ginamarcom Pozzeccom.

A potem se je za Italijana začel pravi boj, v katerem se je znašel v smrtni nevarnosti, o tem pa je skupaj s partnerko Eriko Bugano spregovoril za italijanski medij Le lene. Okrevanje po presaditvi kostnega mozga se je izkazalo za veliko bolj zapleteno, kot je bilo pričakovano. Operacija, ki je ključna za zdravljenje akutne mieloične levkemije, je bila opravljena v bolnišnici Sant'Orsola v Bologni, zahvaljujoč kostnemu mozgu ameriškega darovalca, ki je bil 90-odstotno združljiv.

Toda po treh tednih se je pojavil nenaden zaplet: možganska embolija, ki je povzročila hudo pomanjkanje kisika v možganih. "Nastal je krvni strdek in njegove možnosti za preživetje so bile zelo majhne," je povedala njegova žena. Košarkarja so takoj dali v medicinsko inducirano komo, da bi zaščitili njegove možgane. Polonara je bil v komi deset dni. "Rekli so, da je obstajala 90-odstotna možnost, da bom umrl. Ko sem bil v komi, sem se počutil, kot da sem v drugem mestu. Ampak ne boste se me znebili tako zlahka: Eriki sem dal obljubo."

Košarkar je postopoma začel okrevanje, čeprav ima še vedno omejeno gibljivost desne roke. Prejšnji konec tedna je dobil dovoljenje za odhod iz bolnišnice. V pogovoru pa je Polonara med drugim še povedal, da komaj čaka, da znova objame tudi svoja otroka, nato pa tudi nagovoril ljudi. "Potrebujemo več darovalcev in če vsak od nas prispeva svoj prispevek, se lahko reši veliko življenj. Vaša gesta lahko pomaga mnogim ljudem živeti in ozdraveti," je še dodal Polonara.

rak levkemija Achille Polonara
