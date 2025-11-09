Nedelja, 9. 11. 2025, 4.00
8 ur, 54 minut
Aleš Musar tega o sebi ni povedal še nikomur #Spotkast
Aleš Musar, mož predsednice republike Nataše Pirc Musar, je v Siolovem podkastu odkrito spregovoril o svoji bolezni, zdravljenju in osebnih občutkih, potem ko so mu v začetku leta kot strela z jasnega sporočili, da je zbolel za rakom prostate. Razkril je, zakaj se je odločil, da osebno izkušnjo deli z javnostjo, kako sta mu ob strani stala žena Nataša in sin Maks ter zakaj trenutno ne nosi poročnega prstana. Že danes razkrivamo del pogovora, v katerem odkrito pove, kako se je soočil z diagnozo in kako se mu je življenje po njej spremenilo. Celoten pogovor, v katerem je med drugim delil tudi del zgodbe o prebolevanju raka, ki jo je doslej hranil zase in o kateri javno še ni spregovoril, pa vam razkrijemo v ponedeljkovem Spotkastu.
Zgodnje testiranje je ključnega pomena, je poudaril Aleš Musar. "Ko sem ugotovil, da bi lahko z zgodnejšim testiranjem prej prišel do odkritja tega, sem vendarle začel malo pregledovati, kaj vse se še da pravočasno testirati, da veš ... Ja, mogoče pa je malenkost drugačen pogled na svet po tem," je še med drugim dejal o boju z rakom.