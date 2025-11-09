Aleš Musar tega o sebi ni povedal še nikomur #Spotkast

Aleš Musar, mož predsednice republike Nataše Pirc Musar, je v Siolovem podkastu odkrito spregovoril o svoji bolezni, zdravljenju in osebnih občutkih, potem ko so mu v začetku leta kot strela z jasnega sporočili, da je zbolel za rakom prostate. Razkril je, zakaj se je odločil, da osebno izkušnjo deli z javnostjo, kako sta mu ob strani stala žena Nataša in sin Maks ter zakaj trenutno ne nosi poročnega prstana. Že danes razkrivamo del pogovora, v katerem odkrito pove, kako se je soočil z diagnozo in kako se mu je življenje po njej spremenilo. Celoten pogovor, v katerem je med drugim delil tudi del zgodbe o prebolevanju raka, ki jo je doslej hranil zase in o kateri javno še ni spregovoril, pa vam razkrijemo v ponedeljkovem Spotkastu.