Tudi letos Samsung in Telekom Slovenije z novo donacijo društvu Europa Donna

V rožnatem oktobru, mesecu mednarodnega ozaveščanja o raku dojk, sta podjetji Samsung in Telekom Slovenije ponovno združili moči z Združenjem Europa Donna Slovenija. V Telekomovem centru v ljubljanskem Cityparku so združenju predali donacijo v višini deset tisoč evrov, ki bo namenjena nadaljnjemu osveščanju javnosti, preventivi ter pomoči ženskam, ki se soočajo z diagnozo raka dojk.

Že 18 let trajajoča podpora Samsunga in Telekoma Slovenije Združenju Europa Donna Slovenia je v tem času prerasla v trdno partnerstvo. Skupna vsota donacij znaša že 180 tisoč evrov, kar je omogočilo razvoj številnih programov podpore in preventivnih aktivnosti po vsej Sloveniji.

Zakaj je ozaveščanje o raku dojk še vedno ključno?

Rak dojk ostaja najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji. Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana vsako leto na novo zboli več kot 1.300 žensk. Zgodnje odkrivanje bolezni je odločilno za uspešno zdravljenje, zato je javno ozaveščanje izjemnega pomena.

Izvršna direktorica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić je ob predaji donacije poudarila pomen dolgoročne podpore: "Zahvaljujemo se Samsungu in Telekomu Slovenije za dolgoletno sodelovanje. Skupaj lahko izboljšujemo kakovost življenja žensk z diagnozo raka dojk in obenem izobražujemo javnost o pomenu zgodnjega odkrivanja."

Samopregledovanje dojk je izjemno pomembno, saj zgodnje odkritje močno poveča verjetnost uspešnega zdravljenja. Foto: Shutterstock

Mobiteli Pink Ribbon: tehnologija v službi dobrega namena

Samsung in Telekom Slovenije sta ob rožnatem oktobru pripravila posebno ponudbo dobrodelnih mobitelov v znamenju rožnate pentlje – simbolne podobe boja proti raku dojk. Kupci so lahko izbrali med modeloma Samsung Galaxy A56 (256 GB), ki ga lahko plačajo v 24 obrokih po 13 evrov (prihranek 217 evrov), in Samsung Galaxy A26 (256 GB), za katerega 24 mesecev plačujejo po 9,50 evra (prihranek 141 evrov).

S tem projektom želita Samsung in Telekom Slovenije poudariti, da lahko vsak posameznik pomaga pri širjenju sporočila o preventivi in pomoči. Z nakupom mobitelov Pink Ribbon kupci ne pridobijo le tehnološko dovršenega izdelka, temveč tudi neposredno prispevajo k ozaveščanju in podpori ženskam z rakom dojk.

Rožnati pohod na Blegoš, #RozaOktober in rožnate pentlje v vseh Telekomovih centrih

V Telekomu Slovenije oktobra izvajajo tudi druge dejavnosti za ozaveščanje o tej bolezni. Tudi letos so za zaposlene in člane Združenja Europa Donna organizirali tradicionalni rožnati pohod, tokrat na Blegoš, enega izmed simbolov slovenskih gora. Udeleženci so nosili rožnata oblačila in pentlje – simbol podpore v boju proti raku.

Telekom Slovenije je za zaposlene in člane Združenja Europa Donna organizirali tradicionalni rožnati pohod, letos na Blegoš, enega izmed simbolov slovenskih gora. Foto: Boris Strmšek in Tamara Leskovar

Kot uradni sponzor košarkarske ekipe Cedevita Olimpija je Telekom Slovenije v sklopu EuroCupa pripravil prav poseben večer – tekmo proti solunskemu Arisu so v znamenju #RozaOktober posvetili ozaveščanju o raku dojk. Obiskovalci, med katerimi so bili tudi poslovni partnerji in izžrebani zaposleni, so lahko na simboličen način podprli prizadevanja v boju proti bolezni. Dogodek je pokazal, da so lahko tudi športna prizorišča prostor povezovanja in ozaveščanja, zmaga ljubljanskega kluba pa je večeru dodala še dodatno noto optimizma in vztrajnosti.

Rožnate pentlje, mednarodni simbol boja proti raku dojk, so v rožnatem oktobru na voljo tudi v vseh Telekomovih centrih po Sloveniji. Obiskovalci si jih lahko nadenejo in s tem izrazijo solidarnost, podporo in zavedanje, da je preventiva ključ do zdravja.