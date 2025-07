Tanja Žagar je dobila najlepše darilo za rojstni dan: zaključila je kemoterapijo

"Na zadnji šolski dan sem zaključila terapije," je v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija povedala pevka Tanja Žagar, ki je pred letom dni slovensko javnost pretresla z novico, da preboleva raka dojke. Kot je dejala, je imela še zadnjo preventivno kemoterapijo, 1. julija pa je dopolnila 43 let in praznovala še posebej vesel rojstni dan.

"Danes pa z največjim veseljem in navdušenjem sprejemam čestitke in lepe želje! Ker je neskončno lepo praznovati rojstni dan," je na družbenih omrežjih sporočila svojim sledilcem, ki so jo zasuli s čestitkami.

V oddaji Dobro jutro je spregovorila o obdobju zdravljenja. "Moram reči, da je minilo kar hitro. V letu in pol se je ogromno zgodilo, zelo veliko sem bila na Onkološkem inštitutu. Morda se čudno sliši, a sem na nek način rada tam. Rada grem tja, ker so tam dobri ljudje, srečaš cel kup takšnih in drugačnih zgodb, ob žalostnih tudi veliko srečnih in navdihujočih. Vseh pregledov, ki še sledijo, me ni nič strah. Tja ne bom šla z nobeno utesnjenostjo, ampak z radostjo," je dejala in poudarila, da se veseli vseh svojih nadaljnjih rojstnih dni.

Največ moči je med zdravljenjem dobila pri svoji družini, otrocih Karlu in Marini ter partnerju Mikiju Šarcu. "Nujno moram omeniti tudi svojega očeta, ki je novico o bolezni sprejel zelo življenjsko, brez kakršnekoli drame," je še povedala in dodala: "Letos je praznoval 85 let in je še vedno poln življenja, poln ciljev. To imam po njem."

Letos 20 let samostojne kariere, prihodnje leto pa še knjiga

Letos bo Tanja Žagar praznovala že 20 let samostojne glasbene poti, jubilej bo praznovala z dvema koncertoma, 22. novembra v dvorani Tabor v Mariboru in 29. novembra v Hali Tivoli v Ljubljani. Ob tem pa je v oddaji Dobro jutro razkrila še, da se je lotila pisanja knjige, ki naj bi izšla prihodnje leto.

Preberite še: