V Ljubljani so položili temeljni kamen za novo kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja. V objektu je predvidena ureditev prostorov za zahtevnejši bolnišnični program. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 156 milijonov evrov z DDV, od tega je 55 milijonov evrov zagotovljenih iz načrta za okrevanje in odpornost.

V objektu je predvidena ureditev prostorov za urgenco z diagnostiko in terapijo, specialistične ambulante in 24-urni hospital, oddelka intenzivne in polintenzivne terapije, otroškega oddelka, oddelka za zelo nalezljive bolezni ter operacijske dvorane.

Operacijska dvorana bo hkrati namenjena tudi kot razbremenitev centralnega operacijskega bloka.

Dograditev nove infekcijske klinike bo obsegala 24.800 kvadratnih metrov bruto površine.

Podražitev investicije

Ocenjena vrednost investicije se je po novelaciji povečala s prvotnih 106 milijonov na 156 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Med razlogi za podražitev so navedli, da je prvotna ocena temeljila na grobi oceni stroškov investicijske dokumentacije, kasneje pa so pripravili projektno dokumentacijo, ki vključuje dejanske izvedbene stroške.

Na povečanje so vplivale tudi rastoče cene gradbenih storitev od začetka izvajanja investicije do danes ter rast cen gradbenih materialov in energentov.

Dve fazi izgradnje

Projekt celovite izgradnje infekcijske klinike obsega dve fazi. Prva faza bo dograditev infekcijske klinike (UKC) Ljubljana, druga pa nova gastroenterološka klinika in nadomestna gradnja infekcijske klinike.

Gradnja prve faze se je sicer začela aprila 2024 in bo predvidoma končana v letu 2027. Takoj po koncu prve faze pa se bo začela gradnja druge. Celotno dokončanje projekta je predvideno do leta 2030.

Slovesnosti so se udeležili predsednik vlade Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše in generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marko Jug.

Vlada sprejela projekt v Načrt razvojnih programov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se projekt UKC LJ – Nadomestna gradnja infekcijske klinike uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2025−2028.

Namen investicije je izboljšati infrastrukturno pripravljenost javnega zdravstva v Sloveniji za odkrivanje, omejevanje širjenja in zdravljenje kužnih bolezni ter okrepiti odpornost slovenske družbe kot celote na pandemije in epidemije, so ob tem navedli na vladi. Predmet investicije je nadomestna gradnja Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, ki obsega rušitev obstoječe stavbe infekcijske klinike, novogradnjo nadomestnega objekta v velikosti 15.248 kvadratnih metrov ter nabavo nove medicinske, splošne in pohištvene opreme.

Za investicijo je izdelana idejna zasnova in osnovna investicijska dokumentacija, ki predvideva, da se ob porušitvi obstoječega starega objekta dozida dodaten trakt novemu objektu, ki se gradi v okviru projekta Dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Okvirni časovni načrt izvedbe investicije je usklajen s časovnim potekom obstoječe investicije dograditve infekcijske klinike, ki je že v teku. Priprava investicije za nadomestno gradnjo obstoječega objekta infekcijske klinike je predvidena v letih 2025 in 2026 ter zajema pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter rušitev obstoječega objekta. Začetek nadomestne gradnje je načrtovan po končanih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih prve faze obstoječe investicije, predvidoma v letu 2027. Konec celotnega projekta je načrtovan do leta 2030, so še sporočili z vlade.

Ocenjena vrednost investicije znaša 69.286.022 evrov z DDV. Viri financiranja izvedbe projekta so zagotovljeni v finančnem načrtu urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ).