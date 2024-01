Pogodba podpisana: dogradili bodo ta del UKC

Naročnik ministrstvo za zdravje, urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, izvajalec podjetje Kolektor Koling in uporabnik UKC Ljubljana so danes podpisali pogodbo za dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Gradbena dela, ki jih bo izvedla skupina ponudnikov Kolektor Koling in CGP, bodo zajemala gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobavo in montažo vgradne medicinske in tehnološke opreme ter izvedbo zunanje ureditve, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, so na ministrstvu za zdravje navedli v sporočilu za javnost.

Začetek del je predviden z uvedbo izvajalca v delo, ki bo predvidoma v aprilu 2024, rok za izvedbo del pa je 727 dni od uvedbe v delo, so še dodali.

Prostori bodo urejeni v skladu z zadnjimi smernicami

V prvi fazi bodo dogradili prostor, ki bo obsegal 24.800 kvadratnih metrov bruto površine. V objektu je predvidena ureditev prostorov za zahtevnejši bolnišnični program, ki je ključen za nadaljnje delo klinike – prostori za urgenco z diagnostiko in terapijo, specialistične ambulante in 24-urni hospital, oddelek intenzivne in polintenzivne terapije, otroški oddelek, oddelek za zelo nalezljive bolezni ter operacijska dvorana, ki bo hkrati služila tudi kot razbremenitev centralnega operacijskega bloka.

Prostori bodo urejeni skladno z zadnjimi smernicami in standardi na področju projektiranja bolnišničnih objektov, so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Poleg tega je v sklopu novogradnje predviden tudi prostor za centralno-oskrbovalne službe, upravno-administrativne in strokovne službe, tehnične prostore z instalacijskimi sistemi ter parkirišča za zaposlene. V obstoječem, delno prenovljenem objektu bo ostal manj zahteven bolnišnični program.

Cilj je izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave

Namen investicije je, kot so še navedli na ministrstvu za zdrave, izboljšati infrastrukturno pripravljenost javnega zdravstva v Republiki Sloveniji za odkrivanje, omejevanje širjenja in zdravljenje kužnih bolezni ter okrepiti odpornost slovenske družbe kot celote na pandemije in epidemije. Širši cilj investicije je v okviru Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave vseh bolnikov s kužnimi boleznimi in s tem omogočiti javnemu zdravstvenemu sistemu v osrednjeslovenski (največji) statistični in zdravstveni regiji, za nekatere okužbe in bolezni pa v nacionalnem okviru, da nadalje izboljša uspešnost odkrivanja in zdravljenja prenosljivih bolezni.

Projekt bo sofinanciran z nepovratnimi evropskimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 70 milijonov evrov.