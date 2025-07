Heliport ljubljanskega kliničnega centra je zaradi gradnje infekcijske klinike zaprt četrti teden. Helikopterski in gorski reševalci opozarjajo na daljšo pot bolnikov do oskrbe. V UKC Ljubljana pa pojasnjujejo, da ni šlo drugače. Upajo, da bodo heliport že ta teden znova odprli, je poročala Televizija Slovenija (TVS).

Po navedbah omenjene televizije helikopterji pristajajo v vojašnici v Mostah, od koder nujna vožnja traja od okrog deset do 15 minut. V tem času pa helikopter čaka, da ekipa ali pa vsaj zdravnik, ki mora ponesrečenca spremljati, pride še nazaj. Zato se je že zgodilo, da so gorski reševalci zamujali na naslednjo helikoptersko intervencijo. Za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči pa helikopterja včasih raje ne aktivirajo.

Helikopterski in gorski reševalci tako opozarjajo na daljšo pot bolnikov do oskrbe, in sicer ravno med poletno sezono, ko je tudi zaradi obiska gora več poškodb in nesreč.

Razlog je gradnja nove infekcijske klinike

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za TVS pojasnili, da je bilo zaprtje heliporta neizogibno zaradi gradnje nove infekcijske klinike, zaradi katere so morali spremeniti pristajalni koridor. Na gradbišču bodo namreč štirje žerjavi, zaradi katerih bodo morali helikopterji pristajati po drugi poti. Pojasnili so še, da ni šlo drugače, in da so takšna dela, ne glede na mesec, neugodna.

Kot so spomnili na TVS, je bil heliport nazadnje zaradi okvare požarnega sistema zaprt tri mesece.