Heliport UKC znova odprt in deluje nemoteno

Heliport Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je od danes od 6. ure odprt in deluje nemoteno, so sporočili iz UKC. Kot so pojasnili, je bilo pred tem v torek na heliportu opravljeno testiranje požarnega sistema, ki zdaj deluje brezhibno.

Testiranje požarnega sistema heliporta sta opravila pooblaščena tehnična preglednika. Prve ugotovitve kažejo, da sistem za penilo ob testiranju ni deloval zaradi okvare na hranilniku penila. "Težavo je povzročilo tesnilo, zaradi česar je v hranilnik penila zatekala voda in je posledično bilo moteno delovanje, ki se je pokazalo ob testiranju sistema. Po pojasnilu serviserja naj bi šlo za napako, ki je redni servisi in proizvajalec ne predvidevajo in je zato ni bilo možno predhodno odpraviti," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Pokvarilo se je tesnilo hranilnika penila

Kot so dodali, pa podrobna analiza, zakaj se je zgodila okvara tesnila hranilnika penila, še poteka. Analiza naj bi dala odgovor, ali bi okvara lahko bila posledica vibracij na heliportu ali bi lahko šlo za konstrukcijsko napako na strani proizvajalca oz. kakšen drug trenutno še neznan razlog.

"Analiza je ključna za to, da se v prihodnje z ustreznimi morebitnimi dodatnimi ukrepi prepreči podobne situacije," so še navedli.

Heliport je bil zaprt od 21. oktobra

Heliport UKC Ljubljana je bil zaradi okvare protipožarnega sistema od 21. oktobra 2024 zaprt. Helikopterji so zato pristajali v vojašnici v Mostah, nato pa so bolnike z reševalnim vozilom prepeljali v UKC.

V UKC so ocenili, da delovanje pristojnih služb kljub izjemni angažiranosti za takojšnjo odpravo napak ni bilo dovolj učinkovito. Zato je vodstvo zamenjalo vodjo službe za varnost in zdravje pri delu.