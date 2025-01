Heliport UKC Ljubljana je zaradi okvare protipožarnega sistema od 21. oktobra 2024 zaprt. Helikopterji zato pristajajo v vojašnici v Mostah, nato pa bolnike z reševalnim vozilom prepeljejo v UKC. Njihova pot do oskrbe v UKC je tako daljša za 40 do 45 minut. Helikopterja za potrebe nujne medicinske pomoči zato marsikdaj raje sploh ne aktivirajo.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za STA pojasnili, da so med obdobnim certificiranjem protipožarnega sistema odkrili določene napake, ki jih je treba odpraviti. Ker je poseg večji in ker protipožarni sistem ne deluje pravilno, je heliport že 82. dan iz varnostnih razlogov zaprt.

Na vprašanje, do kdaj bo še zaprt, so odgovorili, da natančnega podatka žal nimajo. "Upamo seveda, da se bo odprl čim prej, vendar je to odvisno od večjega števila vpletenih," so poudarili.

Pristajajo pet kilometrov stran od bolnišnice

Helikopterji trenutno pristajajo v vojašnici Edvarda Peperka v Mostah v Ljubljani. Vojašnica je od UKC Ljubljana oddaljena dobrih pet kilometrov. Reševalno vozilo na nujni vožnji od vojašnice do UKC v eno smer potrebuje med 12 in 15 minut, odvisno od prometa in vremenskih razmer. Približno 10 minut traja še, da bolnika preložijo iz helikopterja v reševalno vozilo. Skupno pa je bolnik oskrbe v ljubljanskem UKC deležen med 40 in 45 minut kasneje, kot bi je bil sicer, so pojasnili v UKC.

Heliport UKC Ljubljana uporabljajo službe helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) in gorske reševalne službe. Na njem pristajajo tudi helikopterji, ki opravljajo sekundarne prevoze odraslih in otrok. Gre za transport bolnikov med bolnišnicami.

Tudi vodja HNMP Brnik zdravnik Uroš Lampič je za STA poudaril, da pristajanje helikopterja v Mostah močno podaljša čas transporta pacientov v UKC Ljubljana. "Tako torej v marsičem intervencija HNMP izgubi svoj namen – ni več zagotavljanja ne hitrega ne obzirnega transporta," je opozoril.

Po njegovih besedah so intervencije helikopterske nujne medicinske pomoči zato daljše za od 30 do 40 minut. To pomeni, da vsaj toliko časa ekipa ni na voljo za naslednjo intervencijo.

Nedelovanje heliporta je zato označil za izredno motnjo v delovanju HNMP. "Po pogovoru z zdravnikom nujne medicinske pomoči ali bolnišničnim zdravnikom, ki nas aktivirata, marsikdaj sklenemo dogovor, da je zaradi teh okoliščin za pacienta bolje, da ga ekipe nujne medicinske pomoči v UKC Ljubljana prepeljejo po cesti," je pojasnil Lampič.

Ni prvič zaprt

Heliport UKC Ljubljana nad streho urgentnega bloka obratuje od 6. februarja 2013. Deloval naj bi vse dni v letu, tudi ponoči, saj je osvetljen, je zapisano na spletni strani reševalne postaje ljubljanskega kliničnega centra.

V obdobju od leta 2017 do 2023 je bil heliport UKC Ljubljana skupno zaprt 93 dni. Trenutna situacija je torej najdaljše neprekinjeno zaprtje v zadnjih petih letih, so še pojasnili v ljubljanskem kliničnem centru.

Dlje časa je bil heliport zaprt tudi leta 2016, in sicer med oktobrom in decembrom. Tudi takrat je bil razlog za zaprtje v gasilnem sistemu, prišlo je do težav v cevovodu. Po odpravi napake je UKC Ljubljana takrat napovedal posodobitve, ki naj bi pomagale, da bo možnosti za napake čim manj.