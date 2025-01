"Ne dobivamo namenskih helikopterjev NMP, ampak helikopterje, ki jih že imamo"

Poslanec NSi in predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec je predstavil zahtevo za sklic nujne seje komisije zaradi sumov negospodarnega nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. "Nakup dodatnih dvonamenski helikopterjev ne pomeni nobenega premika. Gre za nakup dvonamenskih helikopterjev in ne nakup namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč", saj jih bo uporabljala tudi slovenska policija. Poudaril je tudi, da helikopterja po oceni stroke ne bi bila ustrezno opremljena za namen nujne medicinske pomoči.

"Govor o nakupu dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč se je začel v oddaji pri Denisu Avdiću, kjer so gostili reševalca Roberta Sabola. Ta je poudaril pomen nakupa teh dveh helikopterjev oziroma vzpostavitev flote za nujno medicinsko pomoč, nakar je Avdić poklical Tino Gaber. Oglasil se je premier Robert Golob in obljubil nakup teh dveh helikopterjev ter vzpostavitev flote. Novembra je bil objavljen razpis za nakup helikopterjev in na podlagi pregleda dokumentacije sta predsednik vlade in minister za notranje zadeve zavajala slovensko javnost, saj je razvidno, da ne ustvarjajo flote za nujno medicinsko pomoč, ampak dopolnjujejo floto slovenske policije," je pojasnil Vrtovec.

Vrtovec se sprašuje, zakaj tega razpisa ni pripravilo ministrstvo za zdravje oziroma zakaj ta projekt ne spada pod resor ministrstva za zdravje. Foto: STA ,

Ne gre za namenske, ampak dvonamenske helikopterje

Na ministrstvu za notranje zadeve so dejali, da se projekta lotevajo celovito in da bodo zagotovili tudi pilote, saj je zanimanje za pilota vojaškega helikopterja veliko. Vrtovec meni, da temu ni tako. "Ne gre za namenske helikopterje, ampak za dvonamenske helikopterje, s katerimi bo razpolagala tudi policija in bo namenjen tako za operativne naloge policije kot za izvajanje nujne medicinske pomoči."

V helikopterju bodo tako, kot pravi Vrtovec, na voljo zgolj pritrdišča za nujno medicinsko opremo, ne pa oprema za nujno medicinsko pomoč. "Medicinska ekipa bo denimo posteljo in inkubator za dojenčke morala v helikopter dodatno nameščati. Prav tako bo helikopter v barvah slovenske policije in ne v barvah nujne medicinske pomoči, kar ni po evropskih standardih. Helikopter tudi ne bo imel sani, temveč kolesa, kar pomeni težje pristajanje na težje dostopnih območjih."

"Nakup dodatnih dvonamenskih helikopterjev ne pomeni nobenega premika," je sklenil predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ in dodal, da bo ta projekt davkoplačevalce stal 50 milijonov evrov.

Zato zahtevajo sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ. Kot je povedal Vrtovec, je pri sklicu sodelovalo tudi strokovno osebje.