Spektakularen pristanek helikopterja na odročni plaži, reševali so nemškega turista #video

Pečina Lozarov stup je na težko dostopni plaži Klančac v Brseču v Kvarnerju in je dobro znana med adrenalinskimi navdušenci. Pogumni nemški turisti so skakali s 17 metrov visoke pečine, potem pa se je enemu od njih zalomilo pri drugem skoku. Poškodoval se je in obležal na težko dostopnem delu obale.

Na pomoč so priskočili reševalci s helikopterjem. Pilot helikopterja je z impresivnim manevrom pristal na ozki plaži, obdani s skalami, kar je omogočilo hitro evakuacijo poškodovanega turista. Poškodovanec je po do zdaj znanih informacijah zunaj smrtne nevarnosti.