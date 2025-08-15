Mladi Slovenci v boj za veliki finale evropskega prvenstva #prenos

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let bo danes v Tbilisi Areni v Gruziji igrala tekmo polfinala evropskega prvenstva. Ekipa, ki jo vodi Gregor Gornjec, se bo ob 19. uri pomerila s Srbijo. Z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci že zagotovili nastop tudi na svetovnem prvenstvu do 17 let prihodnje leto.

Slovenci so se v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so pred tem zaključili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B. Edini poraz do zdaj jim je prizadejala Francija.

V drugem polfinalu se bosta pomerili Italija in Litva.

Slovenska reprezentanca do 16 let: Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.

EP v košarki do 16 let

Petek, 15. avgust:

