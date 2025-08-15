Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
15. 8. 2025,
8.10

Osveženo pred

59 minut

Srbska košarkarska reprezentanca Srbija Gregor Gornjec slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let evropsko prvenstvo Slovenska košarkarska reprezentanca

Petek, 15. 8. 2025, 8.10

59 minut

EP do 16 let, polfinale

Mladi Slovenci v boj za veliki finale evropskega prvenstva #prenos

Avtor:
Š. L.

Slovenska košarkarska reprezentanca U16, EuroBasket Tbilisi | Foto Fiba Europe

Foto: Fiba Europe

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let bo danes v Tbilisi Areni v Gruziji igrala tekmo polfinala evropskega prvenstva. Ekipa, ki jo vodi Gregor Gornjec, se bo ob 19. uri pomerila s Srbijo. Z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci že zagotovili nastop tudi na svetovnem prvenstvu do 17 let prihodnje leto.

Slovenci so se v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so pred tem zaključili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B. Edini poraz do zdaj jim je prizadejala Francija.

V drugem polfinalu se bosta pomerili Italija in Litva.

Slovenska reprezentanca do 16 let:

Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.

EP v košarki do 16 let

Petek, 15. avgust:

Srbska košarkarska reprezentanca Srbija Gregor Gornjec slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let evropsko prvenstvo Slovenska košarkarska reprezentanca
