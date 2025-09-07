Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes ob 17.30 po slovenskem času v Rigi proti Italiji lovila napredovanje v četrtfinale letošnjega evropskega prvenstva. Pred srečanjem osmine finala je za slovenske medije svoje vtise strnil tudi italijanski selektor Gianmarco Pozzecco, ki je med drugim spregovoril o veličini Luke Dončića, povezavi s Slovenijo pa tudi o povezavi z Achillejem Polonaro, ki so mu junija diagnosticirali mieloično levkemijo in s katerim se slišita pred čisto vsako tekmo.

"Dober dan," je ob srečanju s slovenskimi mediji v hotelu v središču Rige zbrane nagovoril vedno karizmatični in zgovorni italijanski selektor Gianmarco Pozzecco. Italijanski strokovnjak bo danes s svojo zasedbo tekmec slovenske izbrane vrste v boju za uvrstitev med najboljših ekip letošnjega evropskega prvenstva.

"Najprej bi rad povedal, da sem iz Trsta, čutim izjemno spoštovanje do vaše košarke," je ob prošnji, ali lahko pove nekaj besed o slovenski reprezentanci, odvrnil Pozzecco. "Odraščal sem s televizijo Koper, Sergio Tavčar je zame najboljši novinar vseh časov. Igral sem proti očetu Luke Dončića, Saši. Ravno v četrtek sem ga srečal tu v hotelu in sva se rokovala, res je neverjetno močan. Imate le dva milijona prebivalcev, a vaša šola košarke je neverjetna. Eden najboljših igralcev, s katerim sem igral, je Matjaž Smodiš. Zelo vas spoštujem," je z nasmeškom zbranim Slovencem na dušo pihal italijanski selektor.

Pozzecco dan pred tekmo s Slovenijo. Foto: Sportal

Nasmešek pa se je malce povesil ob omembi dejstva, da italijanska reprezentanca Slovenije ni premagala že vse od leta 2006. Od takrat je slovenska reprezentanca nanizala sedem zaporednih zmag, tako da ima zadnji italijanski uspeh že res dolgo brado. "Če govorimo o Sloveniji, moramo govoriti o Luki Dončiću. Spoštujem Nikolića, Murića, vse igralce, ki igrajo z njim, Omić je moj prijatelj, seveda jih spoštujem, vendar je Luka nekaj povsem drugega," je dejal Pozzecco in se ob tem navezal tudi na Dončićev klub Los Angeles Lakers.

"Zjutraj sem ravno razmišljal o tem, da je Dončićev klub najbolj ikoničen na svetu in so zanj v različnih obdobjih igrale največje legende. Jerry West, nato Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ... Rojen sem leta 1972 in seveda se ne spomnim Westa, a vsi poznamo logotip lige NBA, kar je povsem dovolj. Kasneje so za Lakers igrali tudi Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, pa seveda LeBron James. In zdaj je glavni igralec Luka Dončić," je veličino Slovenca skozi svoje oči orisal Pozzecco, ki mu besed ne zmanjka.

"To je res nekaj velikega. Slovenijo res spoštujem in zelo bo težko. A gre za košarkarsko tekmo, poizkušali bomo uživati. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Ni nas strah, a tekmeca zelo spoštujemo," je še enkrat poudaril Pozzecco.

Foto: Guliverimage

"Dončića ne morete zaustaviti"

Na vprašanje, ali je Dončića sploh možno zaustaviti, pa je še pred koncem vprašanja odvrnil: "Ne, ne … Ne morete zaustaviti Dončića, Antetokounmpa, Jokića … košarkarjev takšnega kova, to so najboljši igralci na svetu. Seveda moraš trdo igrati v obrambi in jih utrujati, se truditi, da nimajo visokega odstotka zadetih metov, a da jih zaustaviš? Ne, tega ne more storiti nihče, niti v ligi NBA. Lahko jih skušamo omejiti zgolj kot moštvo, moramo igrati ekipno. Fantom sem povedal, da so tudi preostali igralci zelo dobri, seveda pa je Dončić superzvezdnik. Tudi nekateri drugi Nikolić, Murić, Hrovat, Omić, Prepelič, Krampelj igrajo kot tujci po evropskih klubih in imajo dovolj izkušenj, da dobro odigrajo takšne dvoboje," je prepričan Pozzecco.

Edini poraz na tem prvenstvu je Italija doživela proti Grčiji v prvem krogu skupinskega dela. Na tistem obračunu je Giannis Antetokounmpo dosegel 31 točk, Pozzecco pa je že pred tekmo na vprašanje, kako zaustaviti grškega orjaka, nasmejal z odgovorom, ko je odvrnil, da je edini način za to ostrostrelec. "Moj dober prijatelj je sniper, to je edina možnost, ki jo imamo, o tem sem se že pogovarjal s svojim osebjem," je takrat seveda v šali povedal Pozzecco, ki s svojimi dejanji in besedami vedno poskrbi, da ga opazijo vsi.

"Ne, tega ne more storiti nihče, niti v ligi NBA," o tem, ali lahko kdo zaustavi Dončića odgovarja Pozzecco. Foto: Guliverimage

"Sniper," pa je bil tokrat odgovor tudi na to, kako se v obrambi lotiti čarovnij Dončića. "Luka je nekoliko manjši kot Giannis, zato bo to nekoliko težje, a na koncu enako. Samo ostrostrelec nam lahko pomaga," se je sarkastično pošalil italijanski strokovnjak. "Proti Luki bo zadovoljstvo igrati, enako je z Giannisom. Luka je prvi v praktično vseh statističnih elementih. Gre za Luko Dončića, to me ne preseneča, ob tem je v odlični telesni formi. Kot sem že dejal, je eden izmed najboljših košarkarjev na svetu. Ko se pomeriš s takšnimi igralci, moraš biti vesel. Veseli bomo tudi na tej tekmi, skušali bomo pokazati našo najboljšo partijo," je še dodal.

Posebna vez s Polonaro

52-letni italijanski strateg, ki velja za velikega emotivca, je že večkrat poudaril, da na tem prvenstvu njegova ekipa igra tudi za Achilleja Polonaro, pri katerem so junija odkrili mieloično levkemijo. To so mu jo diagnosticirali le nekaj mesecev po tem, ko je premagal raka na modih. Kljub bolezni pa Polonara ostaja močno vpet v dogajanje v ekipi.

"Na prvi tekmi na Cipru sva se slišala dobro uro pred tekmo, a sem mu takrat dejal, da ga bom poklical nazaj. Pol ure pred dvobojem se nato ni oglasil, saj je imel telefon utišan. To tekmo smo izgubili, nato pa štirikrat zmagali. In vsakič se je pred temi tekmami oglasil. Je edini član našega kadra, ki še ni izgubil obračuna," je ritual pred tekmo opisal Pozzecco, na podvprašanje, da torej Slovenci upamo, da se pred današnjo tekmo ne bo oglasil, pa dodal: "Morali ga boste prepričati, da se pred tekmo ne bo oglasil. A to bo težko," se je nasmejal Italijan.

Achille Polonara Foto: Guliverimage

Danes se na parketu dvorane v Rigi obeta obračun druge najboljše napadalne ekipe letošnjega turnirja in na drugi strani najboljše obrambe prvenstva. "Normalno je, da moramo igrati trdno obrambo in to tudi počnemo. Seveda bo tokrat nasproti stal eden največjih napadalnih talentov, zato bo lepo videti, kakšen način igre bosta igrali obe ekipi," je še dodal Pozzecco.

Delil zgodbo Borisa Gorenca

Za konec je z anekdoto odgovoril še na vprašanje, ali bo na parketu tokrat pomembnejše to, da bodo igralci ostali mirni ali bo zmagala emotivna plat, ki Pozzecca "krasi" praktično že celo trenersko kariero. "Naj vam povem res neumno zgodbo. Pred 30 minutami ste lahko na treningu videli, da sta Diouf in Niang začela igrati ena na ena. Bil sem zaskrbljen. Gre pravzaprav za podobno zgodbo, ki mi jo je nekoč povedal Boris Gorenc. Igral je ena na ena proti Michaelu Jordanu in igrala sta zelo trdo. Z vrha tribun ju je opazoval Jerry Krause, in ker Boris ne zna igrati košarke drugače kot stoodstotno, je bil Krause zelo zaskrbljen, saj ga je bilo strah, da se bo Jordan poškodoval. Danes sem imel enak občutek," je dejal Pozzecco.

Italija bo tekmec Slovenije v osmini finala. Foto: Guliverimage

"Bil sem zaskrbljen, še zlasti zato, ker Sal ni povsem zdrav, pred dnevi si je poškodoval gleženj. A nato sem si dejal, da je to strast, uživata v igri. Zabavala sta se. Kdo sem jaz, da jima rečem naj se ne zabavata? Kdo sem jaz, da jima rečem, naj bosta mirna in naj ne pokažeta vsega, da jima rečem, naj ne pokažeta strasti. Glavna značilnost športa je strast in ljubezen do igre. Nikoli ne bi naročil igralcem, da naj ostanejo mirni. Tega ne bom storil," je svojo modrost še podelil selektor, ki od leta 2022 sedi na klopi Italije.

