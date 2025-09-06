Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek pripotovala v latvijsko Rigo, kjer je začela priprave na nedeljsko osmino finala letošnjega evropskega prvenstva. Slovenci se bodo v nedeljo ob 17.30 pomerili z Italijo.

Tako kot Slovenci je tudi italijanske košarkarje na petkov prost dan čakala pot do Rige. Medtem ko so Slovenci pot v Latvijo začeli v Katovicah, pa je zasedba Gianmarca Pozzecca v Rigo pripotovala iz Cipra, kjer je igrala v prvem delu letošnjega evropskega prvenstva. Italijani so v skupinskem delu v skupini C zasedli drugo mesto, potem ko so za uvod izgubili z Grčijo (66:75), nato pa nanizali zmage proti Gruziji (78:62), Bosni in Hercegovini (96:79), Španiji (67:63) in še Cipru (89:54), tako da se v obračun s Slovenijo podajajo s popotnico štirih zaporednih zmag.

Kako se lotiti Dončića?

Petkov dan so praktično vse reprezentance v latvijski prestolnici izkoristile za odmor po napornem delu, a hkrati aktivacijo in pripravo na tekmece osmine finala. Italijani se lahko sicer pohvalijo z izjemno močno zasedbo, v svoji ekipi imajo sicer enega predstavnika lige NBA, Simoneja Fontecchia, ki je na tem prvenstvu s povprečjem 15,6 točke in 5,6 skoka tudi prvi strelec in skakalec svoje zasedbe, kar osem košarkarjev pa igra v evroligi, največ jih nosi dres Virtusa iz Bologne. Prav poseben turnir pa je to za 37-letnega Danila Gallinarija, saj zadnjič v karieri nosi dres italijanske reprezentance, ki se na tem turnirju sicer lahko zaenkrat pohvali z najboljšo obrambo.

Nicolo Melli bo v nedeljo stal nasproti Dončiću in Sloveniji. Foto: Guliverimage

Melli: Slovenija ni samo Luka

Ob tem nikakor ne gre pozabiti na člana Fenerbahčeja Nicolo Mellija, ki je bil še posebej razpoložen na tekmi z Grčijo, na kateri je dosegel 15 točk. Po sobotnem treningu v pomožni dvorani le streljaj od Riga arene, kot je za potrebe Eurobasketa poimenovana Xiaomi arena, je 34-letni italijanski košarkar stopil tudi pred slovenske predstavnike medijev.

Seveda je beseda takoj nanesla na Luko Dončića. "Ko igraš proti superzvezdniku svetovnega kova, je normalno, da vse zanima, kaj si misliš o njemu, kako boš igral proti njemu, a mislim, da je to precej nespoštljivo do njegovih soigralcev. Slovenija ima košarkarje, ki so igrali v evroligi in igrajo v Evropi že več let, znajo igrati košarko, vedo, kako zmagovati, kako tekmovati in bilo bi neumno, če bi se osredotočili zgolj na Luko. Ko igraš proti igralcu takšnega kova, tako kot je bilo to na prvi tekmi, ko je bil to Giannis, moraš najti plan, kako ga omejiti. Včasih deluje, včasih ne, upam, da bo rezultat v nedeljo boljši kot je bil tisti na srečanju z Grčijo. Slovenija ni samo Luka, sigurno bo na njem več pozornosti in bo deležen bolj ostrega plana, a imajo odlično ekipo in zato so tudi tukaj," je dejal Melli.

Italijani so na tem prvenstvu do zdaj štirikrat zmagali in enkrat izgubili. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, kako zaustaviti slovenskega superzvezdnika pa odgovoril: "To je vprašanje za selektorja, sam na to ne morem odgovoriti oziroma nimam dovoljenja (smeh, op. p.)," se je nasmehnil 34-letni košarkar. "Vedno je težko igrati proti superzvezdnikom, vemo, da lahko najdemo plan za ekipni uspeh, tega ne bo uspel narediti zgolj en košarkar. Bomo videli, kaj bomo uspeli storiti v nedeljo. Upamo, da bo dovolj, da nam uspe doseči zmago."

Soigralca v Dallasu

Melli in Dončić sicer nista neznanca, saj sta leta 2021 oba nosila dres Dallas Mavericks, potem ko ga je tja skupaj z JJ Redickom poslal New Orleans. Istega poletja se je nato Melli sicer vrnil v Evropo. "Izkušnja v Dallasu je bila odlična, Luka pa je izjemen fant, vedno je bil do mene prijazen in vedno, ko se vidimo na prvenstvih. Danes sva se videla in na hitro pokramljala o tem, kako je in kako so bližnji. Sicer pa se ne slišiva pogosto, kar je povsem normalno, saj ima že tako dovolj vsega. A vsakič ko se srečava, sva vesela snidenja, imava dober odnos," je še dodal Melli.

Izkušeni Italijan je sicer nato še enkrat ponovil, da vsa pozornost ne bo zgolj na zdajšnjemu članu LA Lakers. "Slovenija ima dobro zasedbo, z Nikolićem sva igrala skupaj, tu so še Murić, Prepelič … Vedo, kako igrati košarko in igrajo na visokem nivoju, skupaj igrajo že nekaj let in znajo zmagovati. Ne smemo pozabiti, da je Slovenija leta 2017 osvojila naslov evropskih prvakov. Zagotovo nam ne bo lahko. Naštel sem le nekaj košarkarjev z izkušnjami. Ne vem, če bomo imeli prednost pod košema, če jo bomo imeli, upam, da jo bomo znali potem tudi unovčiti," je še dodal Melli.

V dresu Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Slovenci z drugim najboljšim napadom, Italija z najboljšo obrambo

Slovenska zasedba se predvsem ob enormnem strelskem vložku Luke Dončića, ki je s povprečjem 32,4 točke prvi strelec Eurobasketa, pohvali z drugim najboljšim napadalnim učinkom turnirja, saj je na prvih petih tekmah skupno dosegla 469 točk, več jih je do zdaj dosegla le Nemčija (529), v povprečju pa Slovenija dosežek 93,8 točk na obračun. Italija je po tem aspektu na 15. mestu s povprečjem doseženih 79,2 točke, a se na drugi strani lahko Italijani pohvalijo z najboljšo obrambo prvenstva, saj na srečanje prejmejo v povprečju le 66,6 točke.

"Nisem vedel, da smo najboljša obrambna ekipa na prvenstvu. To bo pomembno tudi v nedeljo, da igramo kot Slovenija in na ta način lahko zaustavimo tekmeca. To nas je tudi popeljalo do položaja, v katerem smo sedaj in to nam bo na koncu lahko omogočilo zmago," je še dodal.

Reprezentanci sta se doslej pomerili 24-krat. Slovenija je od tega dobila petnajst tekem vključno z vsemi tremi srečanji na evropskih prvenstvih leta 2003, 2007 in 2013. Nazadnje sta se pomerili na svetovnem prvenstvu leta 2023 na Filipinih, kjer so Slovenci zmagali v razigravanju in končno sedmo mesto. Kdo je favorit tokrat? "Tisti, ki bo dosegel točko več od nasprotnika, bo na koncu zmagovalec," je bil skop z odgovorom Melli.

EuroBasket, osmina finala: Nedelja, 7. september:

17.30 Italija - Slovenija Zasedba Italije: Marco Spissu (Casademont Zaragoza, Španija), Darius Thompson (Valencia Basket, Španija, evroliga), Danilo Gallinari (Vaqueros de Bayamón, Portoriko), Nicolo Melli (Fenerbahče Istanbul, Turčija, evroliga), Simone Fontecchio (Miami Heat, ZDA, NBA), Giampaolo Ricci (Olimpia Milano, Italija, evroliga), Matteo Spagnolo (Alba Berlin, Nemčija), Gabriele Procida (Real Madrid, Španija, evroliga), Saliou Niang (Virtus Bologna, Italija, evroliga), Momo Diouf (Virtus Bologna, Italija, evroliga), Nikola Akele (Virtus Bologna, Italija, evroliga), Alessandro Pajola (Virtus Bologna, Italija, evroliga).

