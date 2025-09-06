Konec za prve favorite! Finska izločila Srbijo.

Na evropskem košarkarskem prvenstvu se je v osmini finala zgodilo veliko presenečenje. Srbija, pred turnirjem prva favoritka, je izpadla. Finska jo je premagala z 92:86. Prvi četrtfinalist je postala Turčija, potem ko je po velikih naporih in napeti končnici premagala Švedsko (85:79). Tudi Nemčija, ki je dominirala v skupinskem delu, se je tri četrtine mučila s Portugalsko (52:51), nato pa zadnjo dobila s 27:7 in napredovala med osem z izidom 79:58. Litva je z 88:79 izločila gostiteljico Latvijo, za katero je dal Kristaps Porzingis 34 točk in imel 19 skokov. Slovenija z Italijo igra v nedeljo ob 17.30.

Eurobasket, osmina finala:

Sobota, 6. september:

Finska izločila Srbijo z Nikolo Jokićem

Lauri Markkanen je dal 29 točk, le sedem v zadnji četrtini. Foto: Reuters V večernih urah sta na parket stopili še reprezentanci Srbije z Nikolo Jokićem in Finske z Laurijem Markkanenom. Srbija je s svojimi izkušnjami in kakovostjo med glavnimi kandidati za naslov, a Finci so na uvodnih treh tekmah prvenstva pokazali, da so lahko v napadu neustavljivi. In tak je bil tudi začetek tekme, saj so povedli z 11:1. Ob koncu prve četrtine so se Srbi približali na štiri točke (24:28), a začetku druge pa je Srbija le prvič na tekmi povedla (30:28). Nadaljevanje je četrtine je bilo izenačeno, na glavni odmor pa so Srbi odšli s prednostjo 48:44. Markkanen je bil pri 16 točkah, Jokić pa pri 15.

Nikola Jokić je bil prvi strelec tekme. Foto: Reuters Tretjo četrtino je za šest točk dobila Finska, pet minut do konca pa je Srbija le prišla nazaj v vodstvo. Po košu in še prostem metu Jokića je povedla s 77:75. A vodstvo je bilo kratkotrajno. Minuto do konca so Finci dosegli pet zaporednih točk, Srbi so namreč žogo izgubili na eni od ključnih akcij. Elias Valtonen je zadel trojko za vodstvo s 87:81. In Srbija je končala z nastopi v Rigi. Za končni izid 92:86 je dal Jokić 33 točk (osem skokov), Markkanen 29 (osem skokov), Nikola Jokić 20, Mikael Jantunen 15, Miro Little in Valtonen po 13.

Srbski košarkarji so se mimo novinarjev sprehodili brez besede:

Turki so se precej namučili

Alperen Sengun je bil najboljši igralec turške ekipe. Foto: Guliverimage Turčija se je prva uvrstila v četrtfinale EuroBasketa, potem ko je po dramatični končnici premagala Švedsko z izidom 85:79. Junak tekme je bil Alperen Sengun, ki je prevzel glavno odgovornost v turški ekipi. V svojo statistiko je vpisal dvojni dvojček. Dosegel je 24 točk, 16 skokov in šest asistenc.

Švedi so tekmo začeli odlično in z delnim izidom 6:0 narekovali ritem vse do sredine tretje četrtine. Takrat je Turčija šele prvič povedla (46:44) in nato prednost do konca tretje četrtine povečala na 61:50. Švedi se kljub temu niso predali in v nadaljevanju še dvakrat izenačili. V odločilnih trenutkih je znova prišla do izraza kakovost turških košarkarjev, ki so minuto pred koncem pobegnili na štiri točke razlike in dokončno strli neugodne Švede.

Nemčija v zadnji četrtini strla Portugalsko

Franz Wagner Foto: Guliverimage Nemčija kot aktualni svetovni prvak igra proti Portugalski. Portugalci so v dvoboj prišli sproščeni, zavedajo se, da nimajo česa izgubiti. Nemčija je v skupinskem delu dominirala proti vsem petim nasprotnikom, Črno Goro je premagala za 30 točk, Švedsko za 22, Litvo za 19, Veliko Britanijo za 53 in Finsko za 30. Na prvih štirih tekmah je dala več kot sto točk, manj samo proti Finski (91). A je bila tekma s Portugalsko vseeno zelo razburljiva, vsaj tri četrtine. Ob polčasu je namreč avtsajder Portugalska vodila za točko (32:31), pred zadnjo četrtino pa za točko favorizirani branilci naslova (52:51). V zadnjih desetih minutah pa so Nemci le pokazali igro iz skupinskega dela: dobili so jo s 27:7. Za končni izid 79:58 sta Dennis Schröder in Franz Wagner dala po 16 točk, eno manj Isaac Bonga.

Zdaj čakajo četrtfinalnega nasprotnika, ki ga bo dal nedeljski obračun med Slovenijo in Italijo.

Porzingis s 34 točkami, a je bila Litva boljša

Kristaps Porzingis je dal kar 34 točk, a ni imela Latvija nobenih možnosti proti Litvi. Foto: Guliverimage

V popoldanskem sta igrali sosedi Litva in Latvija. Litovci niso mogli računati na poškodovanega Rokasa Jokubaitisa, njihov prvi zvezdnik Jonas Valančiunas pa je bil na parketu vsega 10 minut (devet točk). Pa je Litva vseeno večji del tekme vodila in zanesljivo zmagala z 88:79. Tekmo kariere je odigral Arnas Velicka, ki je dal 21 točk in imel še 12 asistenc. S po 18 točkami sta se izkazala še Deividas Sirvydis in Azuolas Tubelis. Pri domači ekipi je z dvojnim dvojčkom izstopal Kristaps Porzingis (34 točk in 19 skokov). Davis Bertans je dal vsega tri točke (zadel je eno trojko).

Slovenska reprezentanca bo na delu v nedeljo, ko se bodo ob 17.30 pomerili z reprezentanco Italije. Slovenija je v skupinskem delu v skupini D končala na tretjem mestu.

