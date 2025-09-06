Luka Dončić brez konkurence

Slovenski kapetan Luka Dončić je bil z naskokom najopaznejši in najučinkovitejši košarkar letošnjega prvega dela evropskega prvenstva. Slovenec se je najvišje zavihtel v kar treh statističnih prvinah.

"Eurobasket 2025 je v svoji zgodovini priča neverjetnim predstavam, toda Luka Dončić je v skupinskem delu turnirja počel neverjetne stvari, ki jih do zdaj še nismo videli," so o predstavah slovenskega košarkarja zapisali pri Fibi. Slovenski superzvezdnik namreč na turnirju v statističnih dosežki vodi med vsemi igralci v treh kategorijah – učinkovitost, točke in ukradene žoge –, hkrati je drugi najboljši asistent turnirja.

Slovenski as, ki je v središču pozornosti, kjerkoli se pojavi, je letos na tekmi proti Belgiji postal tudi peti igralec v zgodovini EuroBasketa, ki je dosegel trojni dvojček. To mu je uspelo s 26 točkami, 11 podajami in desetimi skoki. Luka Dončić je vodilni na turnirju po učinkovitosti na tekmo s statističnim indeksom 35,4, vključno z najboljšima dvema predstavama – 45 proti Izraelu in 42 proti Poljski. Drugi na seznamu je Giannis Antetokounmpo z 32,3 za Grčijo v treh tekmah.

Igralec Št. tekem Statistični indeks Skupaj 1. Luka Dončić (Slo) 5 35,4 177 2. Giannis Antetokounmpo (Grč) 3 32,3 97 3. Alperen Sengun (Tur) 5 31,4 157 4. Nikola Jokić (Srb) 5 29,0 145 5. Nikola Vučević (Črna gora) 5 27,8 139

S 32,4 dosežene točke na tekmo je tudi najboljši strelec prvenstva. Izstopal je proti Franciji, proti kateri je dosegel 39 točk, proti Izraelu pa 38. Grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo je igral na treh tekmah, a je s 27,7 točke na tekmo zasedel drugo mesto, Finec Lauri Markkanen pa je tretji s 25,4 točke. Finec je sicer proti Veliki Britaniji dosegel kar 43 točk.

Igralec Št. tekem Povprečje točk na tekmo Skupaj 1. Luka Dončić (Slo) 5 32,4 162 2. Giannis Antetokounmpo (Grč) 3 27,7 83 3. Lauri Markkanen (Fin) 5 25,4 127 4. Deni Avdija (Izr) 5 24,4 122 5. Jordan Loyd (Pol) 5 22,0 110

Najboljši tudi v ukradenih žogah

Šestindvajsetletni slovenski košarkar je že dolgo znan kot ofenzivni stroj, a slovenski superzvezdnik je blestel tudi v obrambi z najboljšim rezultatom na turnirju, 3,2 ukradene žoge, vključno s petimi proti Poljski. To je bil doslej skupni najboljši dosežek na turnirju.

Košarkar Št. tekem Povprečje ukradenih žog Skupaj 1. Luka Dončić (Slo) 5 3.2 16 2. Travante Williams (Por) 5 3.0 15 3. Lauri Markkanen (Fin) 5 2,8 14 4. Jam Madar (Izr) 5 2.2 11 = Edin Atić (BiH) 5 2.2 11

V asistencah je Dončić trenutno na drugem mestu z 8,4 asistence na tekmo. Najboljši je bil Litovec Rokas Jokubaitis, čeprav je odigral le štiri tekme, je v povprečju zabeležil 8,5 podaje na tekmo. Litovski organizator igre, ki bo zaradi poškodbe izpustil preostanek turnirja, je proti Črni gori prispeval 12 asistenc, kar je bil najboljši rezultat na turnirju.

Košarkar Št. tekem Povprečje asistenc Skupaj 1. Rokas Jokubaitis (Lit) 4 8,5 34 2. Luka Dončić (Slo) 5 8.4 42 3. Alperen Sengun (Tur) 5 6,8 34 4. Ondrej Sehnal (Češ) 5 6,6 33 Jam Madar (Izr) 5 6,6 33

V skoku med deseterico kar dva Slovenca

V skokih je v prvem delu prednjačil Nikola Vučević ki je bil z 11,6 skoka na vrhu lestvice, a je Črna gora kljub temu izpadla že v skupinskem delu. Tu ima Slovenija kar dva košarkarja med prvo deseterico. Alen Omić je namreč s povprečjem 8,6 skoka na šestem mestu, Dončić pa z osmimi na osmem.

Alen Omić Foto: Guliverimage

Košarkar Št. tekem Povprečje skokov na tekmo Skupaj 1. Nikola Vučević (Črna gora) 5 11,6 58 2. Tryggvi Hlinasson (Isl) 5 10,6 53 3. Alperen Sengun (Tur) 5 9,6 48 4. Nikola Jokić (Srb) 5 9.2 46 5. Jusuf Nurkić (BiH) 5 9,0 45 6. Alen Omić (Slo) 5 8,6 43 7. Lauri Markkanen (Fin) 5 8.2 41 8. Luka Dončić (Slo) 5 8,0 40 9. Tomer Ginat (Izr) 5 7,8 39

