Aleksander Sekulić: Z Luko imava poseben dogovor

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtek z zmago nad Izraelom sklenila letošnji prvi del evropskega prvenstva, v katerem je v skupini D dosegla tri zmage in dva poraza, kar je zadostovalo za tretje mesto in obračun z Italijo v osmini finala evropskega prvenstva, ki se zdaj v celoti seli v Rigo. Še pred odhodom iz Katovic je v četrtek zvečer za slovenske medije vtise po prvih petih obračunih strnil selektor Aleksander Sekulić.

Slovenska izbrana vrsta se je v četrtek poslovila od Katovic in svoje misli že preusmerila v izločilne boje letošnjega evropskega prvenstva. A še preden bo šlo v Rigi zares, je treba narediti še zadnji križ čez prvo dejanje letošnjega evropskega prvenstva, ki ga je Slovenija zaključila z zmago nad Izraelom, z najboljšo predstavo letošnjega turnirja pa med navijači in javnostjo zasejala več optimizma in pozitivne energije.

"Tako kot nismo ob porazih preveč zaskrbljeni, tudi zdaj ne bomo preveč evforični. Veseli smo, da nam je uspelo prebiti led in narediti serijo treh zmag. Najbolj me veseli to, da rastemo kot ekipa, da se izboljšujemo in je napredek viden v več segmentih. To me navdaja tudi z velikim optimizmom za naprej," je bil po obračunu zadovoljen selektor Aleksander Sekulić.

Aleksander Sekulić

Sekulić ni želel kalkulirati

Možnosti parov osmine finala je bilo pred začetkom zadnjega kroga v skupinah C in D ogromno, predvidevanja in morebitno kalkuliranje sta bila zato praktično nemogoča. "Zelo pomembno je, da se v Rigo podajamo z zmago, čeprav sem imel tudi prišepetovalce, da bi razmišljali o kakšnih drugih stvareh, a mislim, da nismo v takšnem položaju, da bi lahko počeli takšne zadeve. Želimo si vsako tekmo odigrati pošteno, dati vse od sebe, svoj maksimum in če bo to dovolj za zmago, bomo zelo veseli," se je proti Italiji že obrnil Sekulić.

Zatem je potegnil črto pod prvih pet tekem slovenske izbrane vrste, ki je najprej izgubila proti Poljski in Franciji, nato pa v nizu treh tekem z Belgijo, Islandijo in Izraelom nanizala tri zmage. "Mislim, da je bila dobra košarka, zanimiva. Na prvih dveh, na katerih smo bili neuspešni, čeprav to neradi delamo v naših prostorih, pa moramo priznati, da je bil nasprotnik boljši od nas, in to ni nič slabega. Tudi fantom sem dejal, da ni nobene panike in negativne energije, ker vemo, zakaj smo sem prišli in da smo igrali dobro. To se je izkazalo za pravilno, saj smo prvi del sklenili s tremi zmagami, ki so bile več ali manj precej suverene in smo bili boljši nasprotnik."

Dončić je proti Izraelu dosegel kar 37 točk.

Brez dvoma je bil prvo ime dogajanja v Katovicah Luka Dončić, ki se lahko po prvih petih obračunih pohvali s povprečjem 32,4 točke, osem skokov in 8,4 asistence na obračun. Prav na vsaki izmed prvih petih tekem je pokazal svojo moč in veličino, še enkrat več pa z energijo in borbenostjo dokazal, kako veliko mu pomeni igranje za reprezentančni dres.

"Kot se že ponavljam, že to, da Luka pride igrat za reprezentanco, je velika stvar, za reprezentanco se brezkompromisno bori in se nesebično daje tej reprezentanci. Želi zmagovati, bodri soigralce, želi si soigralce delati boljše in težko rečem kaj, česar že ne bi vedeli. Najprej sem vesel, hkrati pa ponosen, da imamo možnost imeti v reprezentanci takšnega zvezdnika, generacijskega talenta. Tudi jaz sem ponosen, da sem lahko del te zgodbe kot selektor," je dejal Sekulić.

Z Luko imata poseben odgovor. "Luka je tip igralca, ki je poseben, seveda v zelo pozitivnem smislu. Njega moramo obravnavati drugače kot druge. Če bom njega obravnaval enako kot preostalih enajst igralcev, ga bom samo omejil pri tistem, pri čemer je on najboljši. Smo pa bili ob tej četrti napaki v tretji četrtini zaskrbljeni, tega se je zavedal tudi Luka, ki je zdaj že dovolj izkušen in ve, kako se odzvati. Včasih tudi ni slabo, če nasprotnik izgubi nit napada s tem, da se ukvarja z nami namesto s svojo igro, in to se nam je danes obrestovalo," je dodal slovenski selektor.

Slovenci so se v Rigo podali s popotnico treh zmag in dveh porazov.

Ob njegovem nenadnem izginotju pred srečanjem z Izraelom, ko ni bil prisoten pri izvajanju obeh himn, pa je dodal: "Tudi mene je malce zaskrbelo, ker nisem vedel, a pomembno je, da je prišel in da je odigral tako, kot je, ter da smo bili uspešni," se je smejalo Sekuliću. Kamorkoli gredo, Luko čakajo navijači, slovenski dresi so razprodani, večkrat dnevno pred hotelom stojijo ljudje, da dobijo njegov podpis. Kamorkoli se ozreš, se opazi številko 77, in to še enkrat več kaže, kako velik zvezdnik je Luka po vsem svetu.

Slovenski kapetan je po srečanju z Izraelom jasno in glasno povedal, da je cilj te reprezentance medalja. "Tega se fantje zavedajo in o tem se tudi pogovarjamo. Na to prvenstvo smo prišli s ciljem, nismo prišli sem, da bi samo upali na lepše čase. Prišli smo z namenom, če bomo v tem uspešni, pa bomo videli. Smo na dobri poti. Če bomo igrali na takšen način, povezano, kot ekipa, močna enota, je mogoče vse, tudi medalja," je prepričan Sekulić.

Dončić o medalji:

Pomembno delo tudi preostalega dela ekipe

A ob že tako velikih in povsem upravičenih pohvalah najboljšemu strelcu letošnjega turnirja in najboljšemu strelcu na uradnih tekmah slovenske izbrane vrste, pa si pohvale za svoj doprinos zaslužijo tudi drugi člani ekipe. "Veliko je odvisno od nas samih. Igralci se zavedajo, da smo sami sebi lahko največji nasprotnik, in če se fantje tega zavedajo, je veliko lažje. Res je, da imamo kar nekaj košarkarjev, ki so veliki 'emotivci' in so trenutki, ko pademo v ta čustveni minus, a če znamo stopiti skupaj, smo potem precej boljši kot ekipa," je prepričan Sekulić.

Obramba, obramba ...

Slovenski selektor je ob številnih pohvalah spregovoril tudi o vidikih igre, za katere si želi, da bi bila Slovenija v njih še boljša. "Prišli smo šele iz skupine, kar je bilo tisto najmanj, kar so ljudje od nas pričakovali. Nismo bili najboljši, smo pa pokazali dobro košarko in spadamo med ekipe z največ točkami, kar kaže določeno mero kakovosti, a hkrati bi raje videl, da bi prejeli kakšen koš manj. Igra, ki jo imamo, temelji na hitri igri, kjer je več možnosti za koš. Se pa strinjam, da bi lahko bili še boljši v obrambi," je dodal.

Sekulić si želi predvsem še boljše igre v obrambi.

"Rad bi, da smo boljši v obrambi in da so zadnja linija obrambe centri, ki sicer trenutno opravljajo res fantastičen posel, a če bi bili v nekaterih stvareh še za kanček boljši, bi bili tudi boljša obrambna ekipa. Zato z razlogom pritiskam na fante, da bi bili boljši. Želim si, da dosežemo svoj maksimum, in če je za to potrebno, da skačem po igrišču, bom pač skakal," je dogajanje med srečanjem z Izraelom, ko je ob eni izmed minut odmora besno skakal po igrišču, dejal Sekulić.

Slovenijo zdaj čaka osmina finala, kjer se bo v nedeljo ob 17.30 v Rigi pomerila z Italijo. Tekmec sicer ni bil znan vse do četrtkove zadnje tekme dneva, v kateri je Grčija odpravila Španijo in jo poslala s tekmovanja, končno drugo mesto v skupini C pa je pripadlo Italiji. "Kot sem že prej rekel, če bomo igrali na pravi način in držali skupaj tudi v slabih trenutkih, potem smo lahko uspešni. Verjamem, da bomo," je dodal Sekulić.

