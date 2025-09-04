Drzna napoved rekorderja Luke Dončića #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela evropskega prvenstva v Katovicah s 101:91 in s pomembno zmago za končno tretje mesto opravila zadnje dejanje pred odhodom v Rigo. Slovenci bodo v Latvijo odpotovali v petek zjutraj, njihov nasprotnik v osmini finala pa bo eden izmed dvojice Italija – Španija, kdo bo to, pa bo znano po večerni tekmi med Grčijo in Španijo.

"Mi upamo na medaljo, mislimo, da jo lahko osvojimo. Vem, da mnogi ne verjamejo, a mi verjamemo vase, vsi, ki smo tukaj, vsak verjame v vsakega. Pomembno je, da z glavo igramo naprej," je bil po veliki zmagi Slovenije nad Izraelom drzen in samozavesten vidno utrujeni Luka Dončić, ki je v dvorani Spodek znova poskrbel, da je lahko dobrih pet tisoč navijačev uživalo v njegovih čarovnijah.

Slovenski kapetan je srečanje končal pri 37 točkah, 11 skokih in devetih asistencah in postal tudi najboljši strelec Slovenije na uradnih tekmah v zgodovini reprezentance. S 1.100 točkami je zdaj na lestvici prehitel zlatega kapetana Gorana Dragića, ki je svojo bero zaustavil pri 1.095. Po srečanju, na katerem je Slovenija na vseh ravneh zaustavila sicer nevarnega tekmeca, se je Dončić za nekaj trenutkov ustavil tudi pri slovenskih predstavnikih medijev.

Dončić: Pomembno je, da smo držali ritem vseh 40 minut

Slovenija je sicer še sedemnajstič v zgodovini evropskih prvenstev na koncu slavila, potem ko je ob polčasu vodila vsaj z desetimi točkami naskoka, še četrtič zapored pa se je na evropskih prvenstvih zgodilo, da se Slovenija v drugi del podaja z zmago na zadnji tekmi prvega dela. Prvič pa se je zgodilo, da je Slovenija na evropskih prvenstvih zaustavila Izrael, ki je imel pred tem tri zmage na treh medsebojnih tekmah.

"Odigrali smo super tekmo, Izrael ni lahka ekipa. Igrajo odlično, premagali so celo Francijo, tako da vsa čast fantom. Super, vse je dobro, če zmagamo, in tako je tudi zdaj," je dejal Dončić. Tudi ko je imel zvezdnik LA Lakers težave z osebnimi napakami, saj je dobrih pet minut pred koncem tretje četrtine prejel še četrto osebno napako, pa je svoj delež prispeval tudi preostali del slovenske reprezentance.

Luka Dončić je postal rekorder na uradnih tekmah slovenske reprezentance. Foto: FIBA

"Pomembno je, da smo držali ritem vseh 40 minut, ne samo, ko mene ni bilo na igrišču. Čisto vsak, ki je stopil na parket, je dal vse od sebe. Bilo je nekaj napak, a smo to z borbenostjo in energijo nadoknadili," je dodal Dončić. Slovenski as je že v prvem polčasu dosegel 24 točk, šest skokov in šest asistenc in postal prvi slovenski košarkar na letošnjem Eurobasketu, ki je že v prvem polčasu presegel mejo 20 točk, pet skokov in pet asistenc.

Slovenski kapetan je sicer zamudil uradni protokol pred tekmo, zatem pa tik pred prvim skokom za žogo pritekel na igrišče. "Bilo je zato, ker sem moral nekaj opraviti na stranišču. Ne bi zamudil, če bi lahko zdržal, a nisem mogel čakati do polčasa," je z nasmehom še dodal slovenski as in na ta način utišal vsa druga namigovanja.

Radović: Samozavest raste iz tekme v tekmo

A poleg Dončića so si aplavz za svoje predstave prislužili tudi preostali slovenski košarkarji, vrhunsko delo so opravili tudi košarkarji pod košem na čelu z Alenom Omićem in Rokom Radovićem, ki je bil s 14 točkami drugi najboljši slovenski strelec. Štiriindvajsetletni košarkar si je na letošnjem prvenstvu izboril svoje mesto na parketu, s svojo borbenostjo v obrambi, a prav tako pomembnim deležem v napadu pa vse bolj dokazuje svojo veljavo. "Čestitke nasprotniku in tudi mojim soigralcem za res pomembno zmago za nas. Seveda mi iz tekme v tekmo raste samozavest, enostavno me je žoga našla v trenutku in sem sprejel najboljšo odločitev in rešitev. Vesel sem tudi, da fantje verjamejo vame, vsi verjamemo vsak v vsakogar," je dejal Radović.

Rok Radović vse glasneje opozarja nase. Foto: Guliverimage

"Po prvih dveh porazih ni bilo lahko, tako da moram pohvaliti tudi štab, da so nas dvignili po dveh porazih. Nismo igrali slabo in rastemo iz tekme v tekmo. Kdorkoli nam zdaj pride nasproti, bo imel z nami velike težave," je še dodal Radović, ki je komentiral tudi enega izmed pomembnih trenutkov na srečanju, ko je Dončić prejel četrto osebno napako, kmalu zatem pa za nekaj časa sedel na klop.

"Ni lahko, sploh ko je enkrat na klopi. Vsi se zavedamo njegove kakovosti, ni samo najboljši igralec naše ekipe, ampak celotnega Eurobasketa. Vedeli smo, da moramo stopiti skupaj predvsem v obrambi, izjemna sta bila danes tudi Omić in Nikolić, na koncu pa je presodila naša obramba," je še dodal izjemno pomemben člen izbrane vrste.

Alen Omić je bil pomemben člen v ključnih trenutkih srečanja. Foto: Guliverimage

Pohvalo je Radoviću vrnil tudi Alen Omić, ki je 11 točkam dodal deset skokov. "Rok je naredil fenomenalen posel, tako da naj samo nadaljuje v tej smeri," je bil jasen Omić. "Pomembno je, da ostanemo skupaj do konca, ne glede na to, kaj bo v Rigi. Te tri zmage so nam prinesle dobro energijo, samozavest in na ta način so lahko tudi naši navijači mirnejši, a verjamem, da nam bo zdaj vsem lažje," je še dodal Omić.

"To tekmo smo odigrali za ta dres z našim grbom, dali smo svoj maksimum in gremo naprej. V Rigi nas čaka ogromno dela in zdaj vemo, da nam vsaka naslednja zmaga prinaša ogromno. Najprej je načrt, da si spočijemo, nato pa naprej," je še dodal Omić.

