Slovenija je pred zadnjim krogom skupinskega dela EuroBasketa že med najboljšimi šestnajstimi, a njen položaj v osmini finala je še zelo odprt. Jasno je le, da Luka Dončić in soigralci ne morejo osvojiti prvega mesta v skupini D, lahko pa končajo kot drugi, tretji ali četrti. Tudi ko bodo odigrali svoj današnji obračun z Izraelom (ob 17. uri), še ne bo znan tekmec, saj so tudi v skupini C, s katero se Slovenija križa, odprta vprašanja glede končne razvrstitve. Ena od možnosti je, da se Slovenija v četrtfinalu pomeri celo z grškim velikanom Giannisom Antetokounmpom, ki je po povprečju točk skupaj z Laurijem Markkanenom na drugem mestu, medtem ko je najboljši slovenski zvezdnik Dončić, ki na tekmo dosega 31,3 točke.

Izbranci Aleksandra Sekulića so v dozdajšnjem poteku EuroBasketa premagali dve reprezentanci. Padli sta Belgija in Islandija, medtem ko na kolena še niso spravili kakšne izmed večjih ekip. Poraz so zabeležili proti gostiteljici Poljski in Franciji.

V zadnjem krogu bo naši reprezentanci stal nasproti Izrael, ki ima skalp Francije, Belgije in Islandije, izgubil pa je proti gostiteljem Poljakom, pa čeprav bi lahko tudi tisto tekmo dobil.

Slovenija je lahko po spletu okoliščin druga, najrealnejše pa tretja ali četrta

Kar nekaj scenarijev je tako v igri, s katerega mesta bo Slovenija vstopila v izločilne boje. Zelo podrobno so vse skupine analizirali pri Basketnews.com. Slovenija ima ne glede na polovičen izplen še možnost, da osvoji celo drugo mesto, vendar bi se moral zgoditi čudež. Ob zmagi nad Izraelom z vsaj 11 točkami razlike bi morala Poljska premagati Beglijo, Islandci pa presenetiti Francijo, kar se najverjetneje ne bo zgodilo.

S kom se bodo pomerili slovenski košarkarji v osmini finala v Rigi, bo jasno po koncu današnjega tekmovalnega dne. Foto: FIBA Najrealnejši sta tretje ali četrto mesto. Na tretje mesto se bo Slovenija uvrstila, če bo premagala Izrael, tudi scenariji na preostalih dveh tekmah pa ne bi pretirano vplivali na kakšen drugačen izplen (vsi scenariji so zapisani nižje v članku v tabelah, op. a.).

A zmaga sama po sebi še ne bi prinesla tretjega mesta, če bi se zgodilo nekaj nepričakovanega na tekmi med Francijo in Islandijo. Če bi Slovenija premagala Izrael za eno ali dve točki razlike in bi Poljska premagala Belgijo, Francija pa izgubila proti Islandiji, bi bili Slovenci četrti.

Slovenski košarkarji bi v osmino finala krenili z zadnjega možnega mesta, če bi premagali Izrael z razliko od ene do 14 točk, Poljska bi izgubila z Belgijo, Francija pa z Islandijo. V igri je še en scenarij, če bi Slovenija premagala Izrael z natanko tremi točkami razlike in bi dosegla 77 točk ali manj, Poljska bi ob tem premagala Belgijo, Francija pa čudežno izgubila proti Islandiji.

Scenariji za 2. mesto /članek sledi po tabelah/

Pogoj za Slovenijo Preostale tekme Slovenija premaga Izrael za 11+ točk Poljska premaga Belgijo in Francija izgubi proti Islandiji

Scenariji za 3. mesto

Pogoj za Slovenijo Preostale tekme Slovenija premaga Izrael Francija premaga Islandijo in Poljska premaga Belgijo Slovenija premaga Izrael Francija premaga Islandijo in Poljska izgubi proti Belgiji Slovenija premaga Izrael za 15+ točk Francija izgubi proti Islandiji in Poljska izgubi proti Belgiji Slovenija premaga Izrael za 4–10 točk Francija izgubi proti Islandiji in Poljska izgubi proti Belgiji

Scenariji za 4. mesto

Pogoj za Slovenijo Ostale tekme Slovenija izgubi proti Izraelu - Slovenija premaga Izrael za 1–2 točki Poljska premaga Belgijo in Francija izgubi proti Islandiji Slovenija premaga Izrael za 1–14 točk Poljska izgubi proti Belgiji in Francija izgubi proti Islandiji Slovenija premaga Izrael za 3 točke in doseže 77 točk ali manj Poljska premaga Belgijo in Francija izgubi proti Islandiji

Kdo so možni tekmeci Slovenije?

Kar nekaj negotovosti je tudi v skupini C. Negotovo je, kdo bi bil lahko slovenski tekmec. Grčija, Italija, Španija, Gruzija in Bosna in Hercegovina so potencialni tekmeci, a je realno, da bo treba nasprotnika iskati v Grčiji, Italiji in Španiji. Zakaj? Težko je verjeti, da bo Francija v slovenski skupini izgubila proti Islandiji in bi tako Slovenija ob zmagi proti Izraelu za več kot 11 točk osvojila končno drugo mesto.

V kakšnem stanju je koleno Giannisa Antetokounmpa? Foto: Guliverimage

Medtem je tudi jasno, da Bosna in Hercegovina ter Gruzija višje od tretjega mesta ne moreta. Torej bo najrealnejša možnost, da se bo Slovenija pomerila z zmagovalcem ali drugouvrščenim moštvom iz skupine C. In kdo bi bil "najpopolnejši" tekmec Slovenije v osmini finala? Po videnem najverjetneje Španija ali Grčija brez Giannisa Antetokounmpa, ki ima težave s kolenom. Naši zahodni sosedi Italijani so se prav tako kot Grki pokazali kot izjemno čvrsto moštvo in bi bili zagotovo velik trn v peti.

Edini pravilni scenarij je v tem trenutku čas. Počakati je treba, kaj se bo zgodilo na današnjih tekmah, nato pa se bo vleklo smernice za Rigo, kjer bodo potekali izločilni boji EuroBasketa.

Skupina C – možni scenariji

Grčija

Pogoj Končna uvrstitev Premaga Španijo 1. mesto Izgubi proti Španiji za 1–27 točk in Gruzija premaga BiH 2. mesto Izgubi proti Španiji za 28+ točk in Gruzija premaga BiH 3. mesto Izgubi proti Španiji in BiH premaga Gruzijo 4. mesto Izgubi proti Španiji za 69 točk in Gruzija premaga BiH 4. mesto

Italija

Pogoj Končna uvrstitev Grčija izgubi proti Španiji 1. mesto Grčija premaga Španijo 2. mesto

Španija

Pogoj Končna uvrstitev Premaga Grčijo in BiH premaga Gruzijo 2. mesto Premaga Grčijo za vsaj 28 točk in Gruzija premaga BiH 2. mesto Premaga Grčijo za 1–27 točk in Gruzija premaga BiH 3. mesto Izgubi proti Grčiji in Gruzija premaga BiH 4. mesto Izgubi proti Grčiji in BiH premaga Gruzijo 5. mesto

Gruzija

Pogoj Končna uvrstitev Premaga BiH in Grčija premaga Španijo 3. mesto Premaga BiH in Španija premaga Grčijo za vsaj 69 točk 3. mesto Premaga BiH in Španija premaga Grčijo za 1–68 točk 4. mesto Izgubi proti BiH in Grčija premaga Španijo 4. mesto Izgubi proti BiH in Španija premaga Grčijo 5. mesto

Bosna in Hercegovina