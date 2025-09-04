Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
4. 9. 2025,
8.58

Četrtek, 4. 9. 2025, 8.58

50 minut

Izjemna poteza organizatorjev Eurobasketa: rdeč karton rasizmu

Dennis Schröder | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mednarodna košarkarska zveza Fiba in ena izmed gostiteljic evropskega prvenstva v košarki Finska sta na koncu predtekmovanja v Tampereju izrazili solidarnost z nemškim kapetanom Dennisom Schröderjem. Ta je bil na tekmi proti Litvi tarča rasističnega žaljenja. Pred začetkom tekme so s tribun s solidarnostno gesto pokazali rdeči karton rasizmu.

Pred obračunom gostiteljev Fincev s svetovnimi prvaki Nemci so na sedeže v dvorani namestili več kot 13.000 rdečih kartonov z napisom Stop rasizmu. Napise so razdelili tudi v novinarski loži. Malo pred začetkom tekme so vsi na ukaz dvignili kartone.

"Šlo je za zelo močan signal. Ne gre zgolj za mene, gre za to, da vsi skupaj izkazujemo ljubezen in uživamo v življenju," je dejal Schröder po zmagi proti Finski z 91:61 za nemško televizijo RTL. "To je navdihujoče. Potrebujemo več tega. Morali bi rasti skupaj, namesto da smo vedno drug proti drugemu."

"Rasizem nima mesta v tem športu"

Po sobotni tekmi EP proti Litvi (107:88) je Schröder prijavil rasistično zlorabo - natančneje opičje zvoke, ki so prihajali s tribun. "Lahko me žalite, ampak opičjih zvokov ne spoštujem in ne sprejemam. Rasizem nima mesta v tem športu," se je takrat odzval temnopolt igralec.

Pri Fibi so zaradi rasističnega zmerjanja enemu gledalcu prepovedali vstop na vse prihodnje tekme EP.

Fiba je še sporočila, da je oblastem "posredovala ustrezne posnetke in informacije" in napovedala, da bo stopila v stik z litovsko reprezentanco, "da bi jo obvestila o situaciji in podprla prizadevanja za preprečevanje podobnih incidentov na prihodnjih tekmah".

Po podatkih nemške košarkarske zveze DBB so varnostniki iz dvorane pospremili dve osebi, potem ko je nemški trenerski štab incident prijavil varnostnikom.

Litovski igralci so se kasneje Schröderju opravičili. Tudi litovska zveza je izrazila obžalovanje zaradi incidentov. "Želimo poslati jasno sporočilo, da je to za nas popolnoma nesprejemljivo in krši tako vrednote košarke kot vrednote naše družbe," je v izjavi dejal predsednik litovske košarkarske zveze Mindaugas Balčiunas.

