Avtorji:
B. B., Ja. M.

Sreda,
3. 9. 2025,
22.11

Osveženo pred

41 minut

Evropsko prvenstvo 2025 EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 KošarkaEP

EuroBasket 2025, 8. dan

Turkom derbi s Srbijo, svetovni prvaki brez praske

Turčija (Alperen Sengun) - Srbija (Nikola Jokić), Eurobasket | Turčija je dobila derbi s Srbijo. | Foto Reuters

Turčija je dobila derbi s Srbijo.

Foto: Reuters

Na EuroBasketu so bile odigrane zadnje tekme skupinskega dela v skupinah A in B. V prvi tekmi dneva je Velika Britanija z 89:83 ugnala Črno goro, nato pa so Portugalci z 68:65 slavili proti Estoncem in dvignili zadnjo vstopnico za izločilne boje, ki je še ostala na voljo. Švedi so, potem ko jim je šel na roko prvi dvoboj dneva, dodobra namučili Litvance, ti pa so na koncu slavili s 74:71. Latvija je na tekmi, ki ni odločala o ničemer, s 109:75 povozila Češko. Večerni dvoboj skupine B je zanesljivo dobila Nemčija, ki je z 91:61 ugnala gostiteljico skupine Finsko. Derbi dneva za prvo mesto v skupini A je pripadel Turčiji, ki je s 95:90 ugnala Srbijo.

Estonija in Portugalska sta se udarili za zadnje mesto v osmini finala, z 68:65 pa so na koncu slavili Portugalci in v skupini končali kot četrti. Latvija se je pomerila s Češko, ki ni imela več možnosti za napredovanje. Gostitelji skupine A in izločilnih bojev so se znesli nad Čehi in slavili s 109:75 ter potrdili končno tretje mesto v skupini.

Vrhunec dneva je prinašalo zadnje srečanje med Turčijo in Srbijo. Do te tekme neporaženi reprezentanci sta se udarili za prvo mesto v skupini, na koncu pa so s 95:90 slavili Turki. Blestel je predvsem Alperen Sengun, ki se je zaustavil pri 28 točkah, 13 skokih in osmih asistencah, 23 točk je dodal še Shane Larkin. Pri Srbiji je bil pričakovano najučinkovitejši Nikola Jokić, ki je zbral 22 točk, devet skokov in štiri asistence.

Svetovni prvaki Nemci so skupinski del končali s stoodstotnim izkupičkom. Na zadnji tekmi so ugnali še Fince. | Foto: Reuters Svetovni prvaki Nemci so skupinski del končali s stoodstotnim izkupičkom. Na zadnji tekmi so ugnali še Fince. Foto: Reuters

V skupini B je bilo že po prvi tekmi dneva jasno, kdo ima mesto v izločilnih bojih. To so reprezentance Nemčije, Finske, Litve in Švedske. Zadnji je šla na roke zmaga Velike Britanije proti Črni gori z 89:83, kar pomeni, da so vikingi tudi ob porazu proti Litvi z 71:74 najboljša reprezentanca med omenjenimi tremi, saj so z visoko razliko ugnali Britance. Švedi tako napredujejo s četrtega mesta. 

Večerni dvoboj Finske in Nemčije pa je dal še odgovor o tem, kakšna bo razvrstitev na prvih treh mestih. Po visoki zmagi Nemcev z 91:61 so ti končali na prvem mestu, druga je bila Litva, tretja pa Finska.

Pari osmine finala:

Turčija – Švedska
Srbija – Finska
Latvija – Litva
Portugalska – Nemčija

